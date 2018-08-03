Kadirli'de komşularının 8 yaşındaki kız çocuğunu “Çikolata alacağım, şeker alacağım” diye kandırıp yaklaşık 1 ay cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.Y. adlı kişiyi, küçük kız önce arkadaşına sonra annesine anlattı.

KÜÇÜK KIZIN BABASI TACİZCİYİ DARP ETTİ

Ailenin durumdan haberdar olması üzerine küçük kızın babası, S.Y. adlı kişiyi sokakta bulup darp etmeye başladı. Kavgayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlatan küçük kızın babası S.Y.’den şikayetçi oldu.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

Polis tarafından gözaltına S.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan doktor kontrolünden geçen ismi açıklanmayan 8 yaşındaki kız çocuğunun uzman pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Küçük kızın beyanlarından S.Y. adlı komşularınca çikolata ve şeker alma bahanesiyle yaklaşık 1 aydır cinsel tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



