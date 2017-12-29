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Kadro dışı kalan taşeronlar! (Kadro dışı kalan KİT'lerin listesi)

Taşeron düzenlemesiyle yaklaşık 1 milyon kişiye kadro yolu açıldı. Ancak KİT olarak bilinen bazı kurumlar kapsam dışında bırakıldı.

Kadro dışı kalan taşeronlar! (Kadro dışı kalan KİT'lerin listesi)
Bu kurumlardaki taşeron işçiler kadro düzenlemesinden şu anda yararlanamıyor. Ancak KHK’nın yürürlüğe gireceği 2 Ocak tarihine kadar sürpriz haber gelebilir.

Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı düzenleme kapsamı dışında kalan kurumlar şöyle:

● Anadolu Ajansı ● BOTAŞ ● Çaykur ● Darülaceze Başkanlığı ● Devlet Hava Meydanları ● Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ● Doğal Afet Sigortaları Kurumu ● Elektrik Üretim AŞ ● Enerji Piyasaları İşletme AŞ ● Et ve Süt Kurumu ● Eti Maden ● Gayrimenkul Anonim Şirketi ● Hamitabat Elektrik ● İller Bankası ● Kemerköy Elektrik Üretim ● Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ● Makine Kimya (MKEK) ● Merkezi Finans ve İhale Birimi ● Merkezi Kayıt Kuruluşu ● Milli Mayın Faaliyet Merkezi ● PTT ● Soma Elektrik Üretim ● Sulama Birlikleri ● Sümer Holding ● Şeker Kurumu ● Devlet Demiryolları (TCDD) ● Ziraat Bankası ● Tarım İşletmeleri (TİGEM) ● TMSF ● Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ● Toplu Konut İdaresi ● Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ● Merkez Bankası ● TCDD Taşımacılık AŞ ● Demiryolu Makineleri Sanayii (TÜDEMSAŞ) ● Denizcilik İşletmeleri ● Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ● Elektrik İletim AŞ ● Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ ● Elektromekanik Sanayii AŞ ● Halk Bankası ● Türk Eximbank ● İhracatçılar Meclisi ● Kalkınma Bankası AŞ ● Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ● Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ● Türkiye Petrolleri AO (TPAO) ● TRT ● Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü ● Şeker Fabrikaları AŞ ● Taşkömürü Kurumu (TTK) ● Uydu Haberleşme ve İşletme (TÜRKSAT) ● Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) ● Yatırım Destek Ajansı ● Yeniköy- Yatağan Elektrik Üretim. Kİt’lerdeKİ 50 bİn İşÇİ Kapsamda  
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