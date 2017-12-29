Kadro dışı kalan taşeronlar! (Kadro dışı kalan KİT'lerin listesi)

Adem Özdoğan

Bu kurumlardaki taşeron işçiler kadro düzenlemesinden şu anda yararlanamıyor. Ancak KHK’nın yürürlüğe gireceği 2 Ocak tarihine kadar sürpriz haber gelebilir.● Anadolu Ajansı ● BOTAŞ ● Çaykur ● Darülaceze Başkanlığı ● Devlet Hava Meydanları ● Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ● Doğal Afet Sigortaları Kurumu ● Elektrik Üretim AŞ ● Enerji Piyasaları İşletme AŞ ● Et ve Süt Kurumu ● Eti Maden ● Gayrimenkul Anonim Şirketi ● Hamitabat Elektrik ● İller Bankası ● Kemerköy Elektrik Üretim ● Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ● Makine Kimya (MKEK) ● Merkezi Finans ve İhale Birimi ● Merkezi Kayıt Kuruluşu ● Milli Mayın Faaliyet Merkezi ● PTT ● Soma Elektrik Üretim ● Sulama Birlikleri ● Sümer Holding ● Şeker Kurumu ● Devlet Demiryolları (TCDD) ● Ziraat Bankası ● Tarım İşletmeleri (TİGEM) ● TMSF ● Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ● Toplu Konut İdaresi ● Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ● Merkez Bankası ● TCDD Taşımacılık AŞ ● Demiryolu Makineleri Sanayii (TÜDEMSAŞ) ● Denizcilik İşletmeleri ● Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ● Elektrik İletim AŞ ● Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ ● Elektromekanik Sanayii AŞ ● Halk Bankası ● Türk Eximbank ● İhracatçılar Meclisi ● Kalkınma Bankası AŞ ● Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ● Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ● Türkiye Petrolleri AO (TPAO) ● TRT ● Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü ● Şeker Fabrikaları AŞ ● Taşkömürü Kurumu (TTK) ● Uydu Haberleşme ve İşletme (TÜRKSAT) ● Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) ● Yatırım Destek Ajansı ● Yeniköy- Yatağan Elektrik Üretim. Kİt’lerdeKİ 50 bİn İşÇİ Kapsamda