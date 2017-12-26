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Kadrolu olan taşerona çift ikramiye

Taşeron işçilerin kadro düzenlemesi Pazar günü çıkan KHK ile belirlenmişti. Buna göre; devletteki 450 bin taşeron işçiye her yıl iki maaş tutarında ikramiye verilecek. İkramiye 4 taksitte ödenecek

26 Aralık 2017, Salı 08:49
Kadrolu olan taşerona çift ikramiye
Taşeron işçilere, 4C’lilere ve mevsimlik çalışanlara müjdeler KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile hayata geçirildi. Buna göre; 4 Aralık itibarıyla çalışmakta olan taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna (4D) geçecek. 2 Ocak’tan itibaren 10 gün başvuru süresi olacak, 90 gün içinde de sınav dahil işlemler tamamlanacak. İşçilerin geliri, yıllık olarak 2400-6000 lira arasında artacak.
 

EN AZ NET 2433 LİRA


Yıllık gelir artışı ikramiye ile olacak. Mevcut uygulamada kamu işçilerine aldıkları maaşla orantılı olarak 52 günlük ikramiye veriliyor. 52 gün hesabında haftasonu tatilleri (8 gün) çıkarılıyor. Yani 52 günlük ikramiye aslında çift maaş ikramiye anlamına geliyor. Taşeron işçinin şu anki maaşı asgari ücretten yatıyorsa ikramiye 2433 lira olacak.

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