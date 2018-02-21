Kadroya geçemeyen taşerona tazminat

SINAV USULEN YAPILACAKTI AMA...



KIDEM TAZMİNATI ŞARTI VAR MI?



ARALIKSIZ ÇALIŞANLAR



TOPLAM HİZMET SÜRESİ



FİRMALAR FARKLIYSA



BELGELERE DİKKAT!

İdil Janet Demiray

1 milyon taşeron işçinin kadro maratonu devam ediyor. 2 Ocak’ta başlayan başvurular 11 Ocak’ta sona ermişti. Başvurular 40 günlük süre içinde incelendi ve bu inceleme dün (20 Şubat) sona erdi. 3 Mart itibarıyla da sınavlar yapılacak. Tüm taşeron işçilerinin kadroya gireceği açıklandı ve sınavın usulen yapılacağı belirtildi. Ancak güvenlik soruşturmasından ve sınavdan geçemeyenler de var.Soruşturma ve sınavdan geçemeyenler, bu nedenle kadro elde edemeyenlerin iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilirse, tazminat alabilecek. Aksi durumda tazminat zor. Aynı taşeron firmaya bağlı kamu kurumlarında çalıştıktan sonra özel sektörde devam edenler, iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermişse mağdur olmayacak.Aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatı konusunda hiçbir hak kaybı olmayacak. Bu kişilerin kıdem tazminatları, o kurumda işe ilk başladıkları tarih dikkate alınarak emekli oldukları veya işten ayrıldıkları tarihte hesaplanarak, kadroya geçtikleri kamu kurumu tarafından ödenecek.Aynı taşeron firma tarafından ve aynı sözleşmeye tabi olarak farklı devlet kurumlarında çalıştırılan işçiler de bulunuyor. Bu işçilerin hak kaybı olmayacak. Bunların kıdem tazminatı hesaplanırken, farklı kurumlarda geçen toplam hizmet sürelerine bakılacak. Bu kişilerin kıdem tazminatları, kadroya alındıkları kamu kurumu tarafından ödenecek.Farklı taşeron firmaya bağlı olarak farklı devlet kurumunda çalışanlar, kıdem tazminatı konusunda mağduriyet yaşayabilir. Taşeron firmalar genellikle iki-üç yılda bir değiştiği için işçiler çoğunlukla hangi firmaya bağlı olarak çalıştıklarını bilmiyor. En bariz örneği güvenlikçiler. Bu kişilerin kıdemi son çalıştığı kurumda geçen süreye göre ödenecek.Kıdem tazminatı talebinde çalışılan kamu kurum veya kuruluşlarının listesi ile iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin taşeron şirketten alınacak belgenin eklenmesi önemli. Taşeron firma bu belgeyi vermezse, SGK dökümü esas alınacak. Kadroya alınan işçilerin, ileride kıdem hakkının yanmaması için belgelerini saklaması tavsiye ediliyor.