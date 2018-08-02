Kafası pet şişeye sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Malatya’nın Darende ilçesinde, kafası plastik şişeye sıkışan yavru köpek, çitçiler tarafından kurtarıldı
Malatya'nın Darende ilçesinin Balaban Mahallesi Gökderen mezrasında kayısı bahçesine çalışmaya giden çiftçi İsmail Özdemir ve ailesi, yol kenarında kafası plastik şişeye sıkışmış bir köpek gördü.
ŞİŞEYİ PENSEYLE KESTİLER
Özdemir ve çocukları, şişeyi pense ile keserek köpeği kurtardı.
Köpeğin yiyecek bulmak için kafasını şişenin içine soktuğu tahmin ediliyor.