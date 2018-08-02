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Kafası pet şişeye sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Malatya’nın Darende ilçesinde, kafası plastik şişeye sıkışan yavru köpek, çitçiler tarafından kurtarıldı

02 Ağustos 2018, Perşembe 18:38
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Malatya'nın Darende ilçesinin Balaban Mahallesi Gökderen mezrasında kayısı bahçesine çalışmaya giden çiftçi İsmail Özdemir ve ailesi, yol kenarında kafası plastik şişeye sıkışmış bir köpek gördü.

ŞİŞEYİ PENSEYLE KESTİLER

Özdemir ve çocukları, şişeyi pense ile keserek köpeği kurtardı.

Köpeğin yiyecek bulmak için kafasını şişenin içine soktuğu tahmin ediliyor.

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