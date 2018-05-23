Kafasına cam düşmüştü, dava sonuçlandı

HAYATA TUTUNDU AMA...

Ağır yaralandı genç kız, tam 22 ameliyat geçirdi. Hayata tutundu ama gözlerinde yüzde 90 görme kaybı oluştu. İki ayrı dava açılmıştı. Ceza davası 2011 yılında sonuçlandı. Camı düşüren işçi beraat etti. İmalatı ve montajı gerçekleştiren firma sorumlusu 2 yıl hapis cezası aldı. Ceza 1 yıl 8 aya indirildi ve 12 bin 100 lira para cezasına çevrildi.

MAHKEMEDEN AYNI KARAR

Kontrol mühendisi ise 1 yıl hapis cezası aldı. İyi hal nedeniyle 10 aya inen ceza 6 bin lira para cezasına çevrildi. Ceza davası sonuçlandı ama tazminat davası 9 yıl sürdü. İlk davada Ece Turhan ve ailesine davalıların 2 milyon 231 bin 704 lira 14 kuruş ödemesine karar verildi. Davalılar itiraz edince İstinaf Mahkemesi kararı bozdu. Yeniden görülen davada, mahkeme tekrar aynı tazminata hükmetti. Ece Turhan ve ailesine 2 milyon 232 bin 704 lira tazminat ödenecek.



