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Kafatası kemiği 7 ay karın boşluğunda muhafaza edildi

Adana’da iddiaya göre, erkek arkadaşının araçla kasıtlı olarak çarpması sonucu başından aldığı darbeyle ağır yaralanan üniversite öğrencisi Ece Çelik’in, beynindeki şişme nedeniyle çıkartılıp 7 ay boyunca karın boşluğunda muhafaza edilen kafatası kemiği yerine nakledildi

Kafatası kemiği 7 ay karın boşluğunda muhafaza edildi
Adana’da erkek arkadaşının araçla kasıtlı olarak çarpması sonucu başından aldığı darbeyle ağır yaralandığı iddia edilen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ece Çelik’in, beynindeki şişme nedeniyle çıkartılıp 7 ay karın boşluğunda muhafaza edilen kafatası kemiği ameliyatla yerine yerleştirildi.
 

BİLİNCİ KAPALIYDI


Ameliyatı gerçekleştiren Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kerem Mazhar Özsoy, yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine geldiğinde bilincinin kapalı olduğunu, beyin kanaması geçirmesi nedeniyle önce kanamayı durdurduklarını ifade etti.


 

BEYİNDEKİ ŞİŞLİK GEÇENE KADAR KAFATASI KEMİĞİ KARIN BOŞLUĞUNDA KALDI


Özsoy, daha sonra beyindeki şişme nedeniyle kafatası kemiğini çıkartmak zorunda kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Karın bölgesinde yağ dokusunun içinde kemiği sakladık. Beyindeki şişlik geçinceye kadar kafatası kemiğini orada muhafaza ettik. Daha sonra hasta kendine gelince kafatası kemiği yerine nakledildi.


"BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA KISA SÜREDE İYİLEŞTİ"


Bu tedaviden sonraki dönemde hem kendisinin çabasıyla hem fizik tedavi ve beyin cerrahi bölümlerinin desteğiyle ciddi bir şekilde sağlığına kavuştu. Şu anda yürüyüp, çevresindekilerle konuşabiliyor. Bunlar bizim için önemli gelişmeler. Buradaki en büyük başarı kendisine ait. Azmiyle bunu başardı. Bizim beklediğimizden daha kısa bir sürede iyileşti."


 

OLAYIN GEÇMİŞİ


Adana’da 31 Temmuz 2017’de merkez Çukurova ilçesinde, erkek arkadaşının araçla kasıtlı olarak çarptığı öne sürülen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ece Çelik ağır yaralanmış, olay sonrası gözaltına alınan zanlı İbrahim Deveci ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Zanlı, Başsavcılığın itirazı sonrasında yeniden tutuklanmıştı. Ece Çelik’in Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi olduğu ve katıldığı bir yemek programında 25 bin liralık büyük ödülü kazandığı öğrenilmişti. 

 


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