Kafe işleten adamın karısına çiçek gönderdi! 11 kurşunla hastanelik oldu

İstanbul Maltepe'de M.T. adlı adam, kafe işleten H.Y. adlı evli kadına çiçek gönderince kafe çalışanlarının saldırısına uğradı. M.T. bir kafe çalışanı tarafından sokak ortasında 11 kurşunla vuruldu

08 Şubat 2018, Perşembe 17:39
Kafe işleten adamın karısına çiçek gönderdi! 11 kurşunla hastanelik oldu
İddiaya göre, İstanbul Maltepe'de oto kiralama şirketi işleten M.T., kafe işleten H.Y. adlı evli kadına çiçek gönderdi. H.Y'nin yanında çalışanlar bu duruma tepki gösterdi. M.T, dün akşam saat 22.30 sıralarında H.Y'nin kafesine geldi. Kafe işleten kadına çiçek gönderince... Kafenin otoparkında H.Y'nin yanında çalışanlar tarafından etrafı sarıldı ve darp edilmeye başlandı. M.T, grubun elinden kurtulmak için hamle yapmak istediği sırada, A.M. tabancasını çıkartarak M.T.'ye ateş etmeye başladı.

Önce bacağından vurulan M.T. sekerek uzaklaşmaya çalışsa da yere düştü. Yerde yattığı sırada A.M. ateşi sürdürdü. 13 kurşun sıkılan M.T.'nin vücuduna 11 mermi isabet etti. 



A.M. ve yanındakiler olay yerinden kaçarken, M.T. hastaneye kaldırıldı. M.T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polisin H.Y.'nin eşi M.B. ile A.M. ve yanındakileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Hürriyet


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