Kafe işleten adamın karısına çiçek gönderdi! 11 kurşunla hastanelik oldu

İddiaya göre,'de oto kiralama şirketi işleten M.T., kafe işleten H.Y. adlı evli kadına çiçek gönderdi. H.Y'nin yanında çalışanlar bu duruma tepki gösterdi. M.T, dün akşam saat 22.30 sıralarında H.Y'nin kafesine geldi. Kafe işleten kadına çiçek gönderince... Kafenin otoparkında H.Y'nin yanında çalışanlar tarafından etrafı sarıldı ve darp edilmeye başlandı. M.T, grubun elinden kurtulmak için hamle yapmak istediği sırada, A.M. tabancasını çıkartarak M.T.'ye ateş etmeye başladı.Önce bacağından vurulan M.T. sekerek uzaklaşmaya çalışsa da yere düştü. Yerde yattığı sırada A.M. ateşi sürdürdü. 13 kurşun sıkılan M.T.'nin vücuduna 11 mermi isabet etti.A.M. ve yanındakiler olay yerinden kaçarken, M.T. hastaneye kaldırıldı. M.T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polisin H.Y.'nin eşi M.B. ile A.M. ve yanındakileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.Hürriyet