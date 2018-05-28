Kafede tanıştığı kıza evinin çatısında tecavüzden tutuklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

15 yaşındaki G.Y. adlı kız çocuğu kafede tanıştığı N.K.'nin (20) kendisine içki içirip götürdüğü evin çatısında tecavüz ettiğini iddia etti. Kızın ailesinin şikayeti üzerine N.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Polisteki sorgusu tamamlanan N.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN (İHA)