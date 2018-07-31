Beşiktaş transfer listesinde yer alan Kagawa için ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. Alman kulübü yeni sezonda Japon futbolcuyu kadrosunda düşünmediğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlı yönetimin 2 gün içinde Kagawa için Dortmund'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

DORTMUND'A 2 TEKLİF SUNULACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 10 numara pozisyonu için düşündüğü transfer listesinde ilk sırada yeralan Japon Kagawa konusunda Alman kulübüne 2 teklif sunulacağı ifade ediliyor.

KAGAWA'YA 3 MİLYON EURO

Alman kulübüne Kagawa için önce satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak. Japon oyuncu için 2.5milyon Euro kiralama teklifi yapılacağı Kagawa'ya da 3 milyon Euro önerileceği belirlendi.

YÜZDE 25'LİK PAY GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın Japon yıldızı satın alma durumunda ise 5 milyon Euro önereceği ancak Kagawa'nın bir sonraki satışından Alman kulübü Dortmund'a yüzde 25'lik bir pay önereceği ortaya çıktı. (Takvim)