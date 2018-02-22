Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Kağıt toplayan şampiyon dövüşçüye, Sadettin Saran'dan destek

Yalova'da atık kâğıt toplayarak ailesine destek olmaya çalışan Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonu Kadir Dalkıran'a (19), iş adamı Sadettin Saran destek çıktı. Dalkıran, karma dövüş sanatlarında uluslararası organizasyon olan 'ACB 81 DUBAİ'de, Saran Group'un desteğiyle ringe çıkacak.
 

Kağıt toplayan şampiyon dövüşçüye, Sadettin Saran'dan destek
Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir gecekonduda annesi Fulya, babası Yaşar Dalkıran ve ilkokula giden kardeşleri ile yaşamını sürdüren karma dövüş sanatları sporcusu Kadir Dalkıran, atık kâğıt ve kartonları toplayıp satarak, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Genç sporcu, karma dövüş sanatlarında 7 kez Türkiye şampiyonluğu kazandı. Kadir Dalkıran, 2016'da 30 ülkeden 1000 sporcunun katıldığı MMA Dünya Şampiyonası'nda da Rus rakibini yenerek birincilik kürsüsüne çıktı.


 

VERİLEN SÖZLER TUTULMAMIŞTI


Zor şartlar altında çalışarak hem ailesine destek olan hem de spor hayatını sürdüren Kadir Dalkıran, sponsor desteği istediğini belirtmişti. Doğan Haber Ajansı'nda çıkan haberin ardından, birçok kişi genç sporcuya destek sözü vermişti. Bu sözlerin unutulması üzerine konuşan Kadir Dalkıran, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti.


 

SADETTİN SARAN DEVREYE GİRDİ


Kadir Dalkıran'la ilgili haberleri takip eden iş adamı Sadettin Saran, genç sporcuya destek çıktı. Kadir Dalkıran, Saran Group'un sahibi olduğu televizyon kanalı S Sport'un sponsorluğunda, Dubai'de düzenlenecek olan 'ACB 81 DUBAİ' organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.


 

KÜÇÜK DESTEK HAYATI DEĞİŞTİRECEK


Yarın İngiliz vatandaşı Shoaib Yousaf ile karşılaşacak MMA Federasyonu Lisanslı Sporcusu Kadir Dalkıran, antrenörü İbrahim Yıldız ile Dubai'ye gitti. Sadettin Saran'ın umut olduğu şampiyon sporcu böylece 5'inci kez profesyonel maçına çıkmış olacak. Çıktığı maçlarda yenilgisi olmayan sporcunun Dubai'den de galibiyetle dönmesi bekleniyor.

MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık ise yaptığı açıklamada Sadettin Saran'a teşekkür etti. Arık, "Kadir'e çok güveniyoruz. Yolu çok açık ve çok başarılı bir sporcu. Buradan da galibiyetle döneceğine inanıyoruz. Sadettin Saran'a da çok teşekkür ediyoruz. Diğer iş adamlarımıza da örnek olmasını diliyoruz" dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Martin Skrtel takımla çalışmalara başladı

Martin Skrtel takımla çalışmalara başladı
Simeone kadroya almadı! Atletico Madrid'in yıldızı Yannick Carrasco Çin yolcusu!

Simeone kadroya almadı! Atletico Madrid'in yıldızı Yannick Carrasco Çin yolcusu!
Aziz Yıldırım Galatasaray Müzesi’nin açılışına davet edildi!

Aziz Yıldırım Galatasaray Müzesi’nin açılışına davet edildi!
Derbinin hakemi Cüneyt Çakır

Derbinin hakemi Cüneyt Çakır
İşte Cengiz Ünder’in Shakhtar Donetsk maçında attığı tarihe geçen golü

İşte Cengiz Ünder’in Shakhtar Donetsk maçında attığı tarihe geçen golü
Bayern Münih maçının ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu

Bayern Münih maçının ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu
Muharrem Usta da kaynak arıyor

Muharrem Usta da kaynak arıyor
Mustafa Cengiz: Galatasaray dev bir buz dağıdır!

Mustafa Cengiz: Galatasaray dev bir buz dağıdır!
Rus sporcu doping yüzünden diskalifiye edildi

Rus sporcu doping yüzünden diskalifiye edildi
Beşiktaşlı Gary Medel: Hiçbir şey imkansız değil

Beşiktaşlı Gary Medel: Hiçbir şey imkansız değil
Devler Emre Can'ın peşine düştü

Devler Emre Can'ın peşine düştü