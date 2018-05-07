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Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Kağıthane’de park halindeki beton mikseri yokuş aşağıya kaydı. Mikser bir evin oturma odasının duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi

07 Mayıs 2018, Pazartesi 20:05
Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü
Kaza, Talatpaşa Mahallesinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Beton mikserinin sürücüsü inşaata beton dökmek için sokağa girdi. Şoför aracı dik yokuşta park edip araçtan aşağıya indi. Şoförün inmesinden kısa bir süre sonra araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağıya kaymaya başladı. 20 metre kayan beton mikseri önce evin penceresinin demir korkuluklarına sonra da aynı evin oturma odasının duvarına çarpara durabildi. Çarpmanın etkisi ile demir korkuluklar ve evin duvarı yıkıldı.

KENDİSİNİ DIŞARIYA ATTI


O sırada evin salonunda yatan Emir Demirci hemen kendisini dışarıya attı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Mahalleli kazayı hemen polis ekiplerine bildirdi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI


Şans eseri o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir ölüm veya yaralanmaya sebebiyet vermedi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta ve beton mikserinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri şoförün ifadesi alınmak için  polis merkezine götürdü.

’BİR ANDA GÜMBÜRTÜ KOPTU’


Ev sahibi Emir Demirci "Burada uzanıyordum, bir anda gümbürtü koptu. Yukarıdan kamyon geldi, ’freni patladı herhalde’ dedi. Birden içeriye girince ben kendimi dışarıya attım. Polis falan çağırdık, yaralanan falan yok" dedi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)


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