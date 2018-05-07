Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü

KENDİSİNİ DIŞARIYA ATTI

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

’BİR ANDA GÜMBÜRTÜ KOPTU’

Mehmet Nuri Turan

Kaza, Talatpaşa Mahallesinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Beton mikserinin sürücüsü inşaata beton dökmek için sokağa girdi. Şoför aracı dik yokuşta park edip araçtan aşağıya indi. Şoförün inmesinden kısa bir süre sonra araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağıya kaymaya başladı. 20 metre kayan beton mikseri önce evin penceresinin demir korkuluklarına sonra da aynı evin oturma odasının duvarına çarpara durabildi. Çarpmanın etkisi ile demir korkuluklar ve evin duvarı yıkıldı.O sırada evin salonunda yatan Emir Demirci hemen kendisini dışarıya attı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Mahalleli kazayı hemen polis ekiplerine bildirdi.Şans eseri o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir ölüm veya yaralanmaya sebebiyet vermedi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta ve beton mikserinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri şoförün ifadesi alınmak için polis merkezine götürdü.Ev sahibi Emir Demirci "Burada uzanıyordum, bir anda gümbürtü koptu. Yukarıdan kamyon geldi, ’freni patladı herhalde’ dedi. Birden içeriye girince ben kendimi dışarıya attım. Polis falan çağırdık, yaralanan falan yok" dedi.Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)