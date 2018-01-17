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Kağıthane'de her okula 'hobi bahçesi'

Kağıthane Belediyesi, ilçedeki tüm ilk ve ortaokullar için ayrı ayrı hobi bahçeleri kurdu. İşte çocukların doğayla iç içe olmalarına olanak sağlayacak hobi bahçeleri

17 Ocak 2018, Çarşamba 17:28
Kağıthane'de her okula 'hobi bahçesi'
Kağıthane Belediyesi şehir hayatından uzaklaşmak isteyen vatandaşların doğayla iç içe olmalarına olanak sağlayacak hobi bahçelerinin açılışını törenle gerçekleştirdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç çocuklarla birlikte açılışını gerçekleştirdiği hobi bahçelerinin ilk bitkisini dikti. İlçedeki tüm ilk ve ortaokullar için ayrı ayrı hobi bahçeleri kuran Kağıthane Belediyesi, çocukların doğayla iç içe olmalarına olanak sağlayacak bir ortam oluşturdu. 10 dönümlük araziye kurulan hobi bahçeleri sayesinde çocuklar şehrin içinde meyve, sebze ve mevsim çiçekleri yetiştirebilme fırsatına erişiyor. 60 adet ayrı bahçesinin bulunduğu arazide 545 ağacın yanı sıra çeşitli bitkiler yer alıyor.

'HER BİR OKULUMUZA BAHÇE TAHSİS ETTİK'

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Kasım, aralık ve ocak ayları içerisinde 34 tane yeni alanımızı hizmete açtık. Bugün de hobi bahçemizi ilk ve ortaokul çocuklarıyla birlikte hizmete açıyoruz. 60 tane bahçe yaptık, her bir okulumuza bahçe tahsis ettik. Çocuklarımız burada toprakla iç içe olacaklar, sebze ve meyve yetiştirmeye alışacaklar. İnşallah İlçe Milli Eğitim Müdürümüz’ünde söylediği gibi bir de yarışmamızı yaparız, en güzel hangi okulumuzun bahçesi olmuş görürüz. Önemli olan çocuklarımızı bu şehrin yorucu ortamında dinlenebilecekleri, toprakla buluşabilecekleri ortamlar oluşturmaktı. Bunu oluşturduk, çok güzel bir gün oldu” dedi.


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