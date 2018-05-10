Kağıthane'de servis aracı otomobile çarptı: 11 yaralı

Kağıthane’de işyerine yolcu taşıyan servis aracı birden önüne çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 1 kişi ağır yaralanırken, servis aracında bulunan 10 yolcu da hafif şekilde yaralandı. 

Kağıthane'de servis aracı otomobile çarptı: 11 yaralı
Olay, saat 07.30 sıralarında Kağıthane Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde bir iş yerine yolcu taşıyan servis şoförü Ufuk Çolak, cadde üzerinde seyir ediyordu. O esnada yan şeritten gelen otomobil sürücüsü Ünal Y., birden şerit değiştirerek karşı şeride geçmek istedi. Aracın önüne kırdığını fark eden servis sürücüsü Ufuk Çolak, frene basarak durmaya çalıştı. Yolların da ıslaklığı nedeniyle duramayan servis aracı, birden önüne çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi araç içerisinde sıkışarak ağır şekilde yaralanırken, servis aracındaki 10 yolcu da vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıyı kurtararak tedavi altına aldı. Servis aracındaki yaralı 10 yolcu da sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

"SÜRÜCÜ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI"

Kazayı anlatan servis sürücüsü Ufuk Çolak, “O birden önüme geçti. Ben kaçabildiğim kadar kaçtım ama fayda etmedi. O tersten başka bir yola geçmek için önüme kırdı. Ben normal hızımdaydı. O hiç bakmadan önüme kırdı. O aracın içerisinde sıkıştı. Benim aracımda da yaralılar vardı” dedi. 


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