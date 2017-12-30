Kağıthane'de soyguncularla polis arasında çatışma

İstanbul Kağıthane'de polisle soyguncular arasında çatışma yaşandı. Bir polis hafif şekilde yaralandı, biri yaralı iki şüpheli motosikletle kaçtı

Kağıthane'de soyguncularla polis arasında çatışma
Kağıthane'de gasp konusunda çalışma yapan polis ekipleri iki kişiden şüphelendi.

Şüphelliler bir markete girince polis de arkalarından girdi.


POLİS MÜDAHALE ETTİ


Markete soygun amaçlı girdikleri anlaşılan şüphelilere polis ekipleri müdahale etti.

Yaşanan çatışmada bir polis hafif şekilde yaralanırken biri yaralı 2 kişi olay yerinden motosikletle kaçtı.


YARALI OLARAK YAKALANDI


Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemeler devam ederken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı ve bir şüpheli yaralı olarak yakalandı. 
Kütahya’da 14 tonluk direk iş yerine girdi!

Kütahya’da 14 tonluk direk iş yerine girdi!
3 ay önce cesedi bulunan kadının katili sevgilisi çıktı

3 ay önce cesedi bulunan kadının katili sevgilisi çıktı
Mersin'de adliye önünde silahlı saldırı

Mersin'de adliye önünde silahlı saldırı
Giresun'da elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti

Giresun'da elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti
Herkesin gözü önünde motosikleti çaldılar

Herkesin gözü önünde motosikleti çaldılar
Beton pompasının döktüğü çimento baba ile oğlunu duvar altında bıraktı

Beton pompasının döktüğü çimento baba ile oğlunu duvar altında bıraktı
Hiç gitmediği İstanbul'da 15 kez dilencilik cezası yemiş!

Hiç gitmediği İstanbul'da 15 kez dilencilik cezası yemiş!
Adana’da tekel bayi soyan hırsızlardan şoke eden savunma

Adana’da tekel bayi soyan hırsızlardan şoke eden savunma
15 Temmuz Köprüsü’ndeki ‘hayalet sürücü’ yakalandı

15 Temmuz Köprüsü’ndeki ‘hayalet sürücü’ yakalandı
Sobe! Hırsız, kapı dürbünündeki kameraya böyle yakalandı

Sobe! Hırsız, kapı dürbünündeki kameraya böyle yakalandı
Kayıt cihazı yerine modemi aldılar

Kayıt cihazı yerine modemi aldılar