Kağıthane'de soyguncularla polis arasında çatışma



POLİS MÜDAHALE ETTİ



YARALI OLARAK YAKALANDI

Gizem Yetil

Kağıthane'de gasp konusunda çalışma yapan polis ekipleri iki kişiden şüphelendi.Şüphelliler bir markete girince polis de arkalarından girdi.Markete soygun amaçlı girdikleri anlaşılan şüphelilere polis ekipleri müdahale etti.Yaşanan çatışmada bir polis hafif şekilde yaralanırken biri yaralı 2 kişi olay yerinden motosikletle kaçtı.Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı.Olay yerindeki incelemeler devam ederken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı ve bir şüpheli yaralı olarak yakalandı.