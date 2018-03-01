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Kağıthane'deki iş merkezinde yangın

Kağıthane'de 6 katlı bir iş merkezinin girişinde yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

01 Mart 2018, Perşembe 17:38
Kağıthane'deki iş merkezinde yangın
Kağıthane'de 6 katlı bir iş merkezinin girişinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binadakiler mahsur kaldı. 

Yangın Kağıthane'de 6 katlı iş merkezinde saat 16.30 sıralarında çıktı. Girişteki elektrik panosunda  çıktığı belirtilen yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. Üst katlardaki atölyelerde çalışanlar içeride mahsur kaldı. Pencere ve çatıya çıkanlar itfaiyeyi bekledi. İtfaiye beklenirken çevredekiler merdiven uzatarak mahsur kalanlara yardım etmeye çalıştı.

Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.



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