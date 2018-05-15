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Kağıthane'de şaşkına çeviren kaza: Taksi 30 metreden aşağı uçtu

Kağıthane'de yokuş aşağı kayan taksi, 30 metre yükseklikten aşağı düştü

15 Mayıs 2018, Salı 14:31 Son Güncelleme: 15 Mayıs 2018, Salı 15:16
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Kaza saat 13.45 sıralarında Kağıthane Nurtepe'de meydana geldi. Sürücüsünün park ederek bıraktığı taksi, henüz bilinmeyen nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı.

Kaldırımı aşıp bariyerleri parçalayan taksi 30 metreden aşağı uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri taksiyi çıkarmak için çalışmalara başladı. Mahalle sakinleri kazayı şaşkın gözlerle izledi.

DHA

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