Kahire'de kiliseye silahlı saldırı!

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Mısır'ın başkenti Kahire'de bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi
Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları atıldı
İsrail'de yağmur duasına tarım bakanı da katıldı
Çin istedi Nijerya'da eşekler kıymete bindi
Nijerya'da intihar saldırısı: 5 ölü
Çatıdaki restoranda başlayan yangın faciaya yol açtı!
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Kenya'da nargile yasaklandı
Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi
İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri
Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi
ByLock'tan tutuklanan 201 kişiye tahliye
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının tanıtım jeneriğini yayınladı
AK Parti MKYK toplantısı başladı
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