Yerel basının sivil savunma ekiplerine dayandırdığı habere göre, patlamaya otomobilin elektrik aksanında meydana gelen kısa devre neden oldu

Kahire'nin Dokki bölgesinde bulunan 6 Ekim Köprüsü'nün altında meydana gelen olayda, alev alan ikinci aracın toplu taşımada kullanılan "dolmuş" olduğu ve yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

PATLAMANIN NEDENİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, 9 kişinin yaralandığı olayda ölen olmadığını açıkladı. Mücahid, olayın ardından yaptığı ilk açıklamasında yaralı sayısını 3 olarak duyurmuştu.

Patlamayla ilgili İçişleri Bakanlığından ise her hangi bir açıklama yapılmadı.

Olayın ardından ABD'nin Kahire Büyükelçiliğinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kahire'de yaşayan Amerikan vatandaşlarından olayın ayrıntılarını yerel medya aracılığıyla takip etmelerinin istenmesi" dikkati çekti.

AA