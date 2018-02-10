Kahraman Mehmetçik taburcu oldu

FOTOĞRAFLARI TÜM TÜRKİYE'Yİ DUYGULANDIRDI

'SİZİN SAYENİZDE RAHATÇA UYUYORUZ'

'İYİLEŞTİĞİMDE ARKADAŞLARIMA KATILACAĞIM'

Yaralı kahraman Mehmetçikler göz yaşarttı!

Mine Bozkurt

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.Afrin kırsalında teröristlerce atılan roket sonucu yaralanan ve Türkiye’de kaldırıldıkları hastanede birbirlerine moral ve destek için el ele tutuştukları anın fotoğraflarıyla çok anlamlı bir mesaj veren askerlerden’ın Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.Ailesi tarafından Antakya’daki evlerine getirilen Uysal, ziyaretçilerini burada kabul ediyor.Hemşehrisi olan gazi Mehmetçik’i evinde ziyaret eden Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, Uysal ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medyada paylaşılan söz konusu fotoğrafı gördüğünde çok etkilendiğini ve duygulandığını aktaran Kalkan, "Afrin’de kahramanlık destanı yazıyorsunuz. Bizler sizin gibi cesur güvenlik güçlerimiz sayesinde evimizde rahatça uyuyoruz. Allah emsallerinizi arttırsın, askerimize güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.Ali Uysal, fotoğrafın hikayesi soran Mehmet Kalkan’a, teröristlerin attığı roket sonucu yaralandıklarını ve komutanlarının kendilerini Suriye’den çıkarıp hastaneye kaldırdıklarını belirtti.Hastanede, beraber yaralandıkları Sözleşmeli Er Olcay Özçam’ın yüzünde acı bir ifade gördüğünü aktaran Uysal, "Elini tutup destek olmak istedim. Onu sakinleştirmek istedim ve elini sıktım. O fotoğraftan da haberimiz yoktu. Ben de sonradan gördüm. Çok şükür şimdi iyiyim. Tamamen iyileştiğimde yeniden arkadaşlarıma katılacağım. Afrin’i teröristlerden temizleyeceğiz." şeklinde konuştu.Yaralandıktan sonra ailesinin yanı sıra gerek komutanları, gerekse devlet büyükleri tarafından bir an bile yalnız bırakılmadığını vurgulayan Uysal, bu birlik ve beraberlikle vatan hainlerinin asla emellerine ulaşamayacağını da ifade etti.