Kahraman müşteri tezgahtara gaz sıkan soyguncuyu yakaladı

Polonya’nın Krakov şehrinde bir bakkal dükkanına girerek tezgahtara gaz sıkarak dükkanı soymak isteyen soyguncuyu kahraman müşteri yakaladı

Kahraman müşteri tezgahtara gaz sıkan soyguncuyu yakaladı
Polonya’nın güneyinde yer alan Krakow şehrindeki bakkal dükkanı soygun girişimine sahne oldu.

18 Şubat'ta yaşanan ve güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği ancak Krakow polisinin yeni yayınladığı görüntülere göre ismi açıklanmayan 34 yaşındaki soyguncu girdiği bakkal dükkanından ilk olarak bir paket sakız aldı. Para üstünü ve sakızı aldıktan sonra çıkış kapısına yönelen soyguncu bu arada ortalığı kolaçan ederek dükkanda kimsenin bulunmadığından emin olduktan sonra geri döndü. Kasada duran bayana alkollü içecek siparişi veren ve kasiyerin içkiyi raftan almak için arkasını dönmesini fırsat bilen soyguncu, kasiyer kendisine doğru dönünce yüzüne biber gazı sıktı.


KAHRAMAN MÜŞTERİ SOYGUNCUYLA BOĞUŞTU


Neye uğradığını şaşıran kasiyer bir yandan yardım çığlıkları atarken, bir yandan da gazdan kurtulmak için geriye kaçtı. Kasiyeri etkisiz hale getiren soyguncu tezgahın diğer tarafından eğilerek kasadaki paraları almaya başladı.

İşte tam bu sırada bakkal dükkanının iç kısmında bulunan bir müşteri koşarak gelip soyguncuya müdahale etti. Bir süre soyguncuyla boğuşan kahraman müşteri onu etkisiz hale getirmeyi başardı. Kahraman müşteri soyguncuyu derdest ettiği esnada kasiyer de soyguncunun kaçmaması için koşup kapıyı kilitledi. Soyguncu daha sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan soyguncu 12 yıl hapis cezasıyla yargılanacak. 

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

IKBY'nin yurt dışı uçuş yasağı 3 ay uzatıldı

IKBY'nin yurt dışı uçuş yasağı 3 ay uzatıldı
Amazon Türkiye'ye ne zaman geliyor? Tarih belli oldu

Amazon Türkiye'ye ne zaman geliyor? Tarih belli oldu
NRA, silaha en ufak yasak getirilmesine bile karşı

NRA, silaha en ufak yasak getirilmesine bile karşı
AB'den Myanmar ordusuna kınama

AB'den Myanmar ordusuna kınama
İran'da eğitim uçağı düştü

İran'da eğitim uçağı düştü
Kenya'da başkentin göbeğinde safari heyecanı

Kenya'da başkentin göbeğinde safari heyecanı
Son dakika! Papua Yeni Gine'de 6.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Papua Yeni Gine'de 6.0 büyüklüğünde deprem
Sevgilisinin 13 yaşındaki oğluna tecavüz etti! Cesedi kendi oğluna taşıttı

Sevgilisinin 13 yaşındaki oğluna tecavüz etti! Cesedi kendi oğluna taşıttı
Boko Haram'ın kaçırdığı 110 kız öğrenci için aramalar devam ediyor

Boko Haram'ın kaçırdığı 110 kız öğrenci için aramalar devam ediyor
ABD'den Kuzey Kore açıklaması

ABD'den Kuzey Kore açıklaması
İtalya'da Berlusconi'den 'cumhurbaşkanlığına' yeşil ışık

İtalya'da Berlusconi'den 'cumhurbaşkanlığına' yeşil ışık