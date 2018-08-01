Kahramanın yolculuğu: Ruhsal Rönesans

Yaşadığının ötesinde bir dünya olduğunu düşünüyorsan, yepyeni bir “ben” olmak ve dünyayı cennete çevirmek istiyorsan Ruhsal Rönesans yoluna ışık tutacak.

Kendini tutsak mı hissediyorsun?

Yaşadığımız dünyanın ötesinde başka gerçekler olduğunu mu hissediyorsun ya da bir türlü hayata uyumlanmayı beceremiyor musun? Tüm hayat rutinin sana tutsaklık gibi mi geliyor? Dayatılan gündelik öğretilerden sıkışıp kaldığını, hareket edemediğini mi düşünüyorsun? Her yeni güne “Başka bir yolu olmalı” diye mi uyanıyorsun? Yola hazırsın! Yol çok uzun, meşakkatli ve tuzaklarla dolu. Kapsamlı bir rehbere ihtiyacın var. Yoluna ışık tutacak, yorulduğun ya da yıldığın zaman sana güç verecek, tuzaklar konusunda seni uyaracak bir rehbere. İşte o rehber Ruhsal Rönesans…

“Kişisel Gelişim” hakkında koçluktan meditasyon tekniklerine, şamanik şifalandırma yöntemlerinden regresyon terapisine kadar merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulacağınız Ruhsal Rönesans, “uyanıştan ustalığa” giden yolu aydınlatan bir rehber.

Yazar Hakkında:

Zekiye Olgaçay, Babasının büyükelçi olması nedeni ile çocukluğunu Brezilya, Mısır, Kuveyt, Çekoslovakya, İngiltere gibi dünyanın birçok farklı ülkesinde, beş farklı kıtada geçirdi. Lise yıllarından itibaren İstanbul’da yaşamaya başladı ve iletişim fakültesinden mezun olduktan sonra pazarlama ve iletişim sektöründe on beş yıllık profesyonel iş hayatı süresince birçok farklı şirkette yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. Kalbini ve iç sesini dinleyerek 2000 yılında başladığı dönüşüm yolculuğunda öncelikle kişisel gelişim alanında dünyanın değişik yerlerinden çeşitli eğitmenlerin Türkiye’deki organizasyonlarını gerçekleştirdi. Bu süreçte, dönüşüm alanında dünyanın önde gelen eğitmenleri ile birebir çalışma fırsatı oldu, birçok eğitim aldı, seminerlerine katıldı. Kendini keşfetme yolculuğunda yaşam amacının; “başka insanların hayatlarına olumlu yönde katkıda bulunmak ve bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek” olduğunu keşfederek yeni hayatının her adımını buna göre yaratmaktadır. Dönüşümsel yaşam koçu, regresyon terapisti ve şamanik çalışmalarla, kendi bireysel deneyimlerini katılldığı çalışmaların öğretileri ile birleştirerek seansları ve seminerleri ile kişilerin hayatlarını dönüştürmeleri için rehberlik ederken kendi yolculuğuna ve gelişimine devam etmektedir.