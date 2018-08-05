Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen’den alınan bilgiye göre 11.00 sularında Nurdağı ilçesi viyadüklerin bulunduğu alan ile Koç mevkisinde iki ayrı yangın çıktı. İhbar üzerine 2 tim halinde olay yerine giden Türkoğlu ve Nurdağı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan tahrip olurken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA