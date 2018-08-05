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Kahramanmaraş- Gaziantep sınırında çıkan çifte orman yangını korkuttu

Kahramanmaraş sınırındaki Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çıkan 2 ayrı orman yangını kısa sürede söndürüldü.

05 Ağustos 2018, Pazar 15:39
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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen’den alınan bilgiye göre 11.00 sularında Nurdağı ilçesi viyadüklerin bulunduğu alan ile Koç mevkisinde iki ayrı yangın çıktı. İhbar üzerine 2 tim halinde olay yerine giden Türkoğlu ve Nurdağı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. 

Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan tahrip olurken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

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