Kahramanmaraş Germanikia Mozaikleri

Kahramanmaraş, dondurmasıyla biliniyordu. Dondurmasıyla bir marka kent olmayı başaran Maraş, şimdi farklı gruplara hitap etmek için kolları sıvamış. Kent, artık gün yüzüne çıkarılmaya başlanan Antik Germanikia Kenti taban mozaikleriyle göz dolduruyor. Öyle ki, buradan çıkan dondurma, dünyanın her yerinde yenilebiliyordu çünkü çok geniş bir yelpaze içinde satış noktaları yaratılmıştı. Dondurmasıyla bir marka kent olmayı başaran Maraş, şimdi farklı gruplara hitap etmek için kolları sıvamış. Kent, artık gün yüzüne çıkarılmaya başlanan Antik Germanikia Kenti taban mozaikleriyle göz dolduruyor.



Germanicia Kenti Mozaikleri



Germanicius, (M.S.14-37) yılları arasında hüküm süren Roma İmparatoru Tiberius’un yeğeni ve manevi oğluydu. Roma ordusunun Rhein kumandanıydı. Aynı zamanda bir şairdi. Ordusu tarafından çok seviliyordu. Hatta, askerleri onu imparator yapmak istemiş ama o bunu ret etmişti. Rhein Ordusu, Roma’nın en kuvvetli ordusuydu. Tiberius, imparator olunca, Germanicius, çıkmış olan isyanları bastırdıktan sonra, yine imparatorun emriyle doğuya yönelmişti. M.S.17 Yılında, Yunanistan, Atina ve Lesbos’u geçerek Küçük Asya’ya gelmişti. İlirium, Pregamon, Patara ve Andiace’den geçti. Capadokia ile Armenia’ya gitti. Buradaki problemleri haletti. Kış gelmişti. Bu yüzden Mısır’a gitmeyi bir süre ertelese de daha sonra buradan Mısır’a geçti. M.S. 19’da geriye dönerken Suriye Valisi Piso ile arası açıldı. O sırada Germanicius, Antakya’ya varmıştı. Burada hastalandı. Piso tarafından zehirlenmiş olabileceği söylendi. Antakya’da öldü, Roma’ya külleri gitti.



İmparator Tiberius, M.S.37 yılında öldü. Yerine Germanicius’un oğlu Gaius (Caligula) imparator oldu. 4 yıl boyunca Roma İmparatorluğu’nu yönetti. Roma İmparatorluğu zamanında, Maraş ve çevresi Caligula’nın babası Germancius’a izafetten Germanicia olarak adlandırılmıştı.

Şimdilerde Maraş’ta ortaya çıkartılan mükemmel mozaikler işte bu kente ait yamaç villalarının taban mozaikleri. Geçtiğimiz yıllarda yapılan kaçak kazılarda tesadüfen bulunmuşlar. Mozaiklerin üzerinde iki büyük mahallenin evleri bulunuyor. Bütün alanın 146 hektar büyüklüğünde olduğu, her biri 15/20 odalı olan 100’ün üzerinde tarihi yamaç evlerinin taban mozaiklerine ulaşılabileceği tahmin ediliyor.



28-30 Haziran 2011 tarihlerinde burada yapılan Uluslararası Türkiye Mozaik Corpus’u Sempozyumunda, konularında deneyimli çok sayıda akademisyen mozaik konusunda genel sunumlar yaptılar. Germanikia Mozaiklerinin çıkışları yeni olduğundan bunlarla ilgili sunumların sayısı dördü, beşi geçmese de yine de bilim dünyası ve meraklılar, bu sempozyum sunumlarının yayınlanmasını heyecanla bekliyorlar.



Germanikia kenti biliniyor olmasına karşın, kentten hiç bir iz yokken, birden bire bu kadar iyi durumdaki taban mozaiklerinin gün ışığına çıkmaları büyük bir sevinçle karşılandı. Mozaikler, resimli bir tarih kitabı gibi kayıp kent hakkında zengin bilgiler içeriyor. Burada ortaya çıkartılan bir horoz figürü, bu güne kadar hiçbir yerde (Denizli hariç) işlenmemiş olması dolayısıyla ilgi çekiyor. (Aslında horoz figürü Bergama'daki yer döşemesinde de çıkmıştı ama orada horoz tek başınaydı, burada yanında bir başka hayvanla birlikte işlenmiş). 10 Desimetrekareye düşen mozaik taşı sayısının yaklaşık olarak 15/20’ye ulaşması da mozaiklerin yüksek kalitelerinin bir örneği. Özenli işçilikleri, tasvirlerdeki desen ile konu ve ikonografi çeşitliliği de bu mozaik tabakalarının özgün bir karakter taşıdığını gösteriyor. Mozaikler, dönemin sosyal ve kültürel hayatı hakkında da önemli ip uçları veriyor.

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Yazı ve Fotoğraf : Bilsen GÜRER