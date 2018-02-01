Kahramanmaraş'ta asker uğurlarken davulcuyu vurdular

Kahramanmaraş'ta asker uğurlama eğlencesinde davulcu, magandanın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta asker uğurlarken davulcuyu vurdular
Kahramanmaraş, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahından çıkan kurşun, asker uğurlama eğlencesinde davul çalan Adil Tüz'ün göğsüne isabet etti.

Bir anda yere yığılan Tüz, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Tüz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tüz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 4 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.


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