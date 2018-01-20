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Kahramanmaraş'ta Çocuk Meclisi iş başında

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçe Belediyesi tarafından kurulan Çocuk Meclisi, çalışmaları kapsamında okullarda incelemelerde bulundu

20 Ocak 2018, Cumartesi 11:35
Kahramanmaraş'ta Çocuk Meclisi iş başında
11 Ocak’ta yapılan toplantıda aldığı karar nedeniyle Narlı 26 Ocak, Narlı Çimko, Pazarcık Yatılı Bölge, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, İstiklal, Yavuz Selim ve İmam Hatip Ortaokullarına giden idare ve öğrencilerini ziyaret eden Çocuk Meclisi Tespit Üyeleri, okullardaki eksiklikleri not aldı.

TEK TEK DİNLEYECEKLER

Ortaokullarda bulunan sınıfları gezerek öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dinleyen Çocuk Meclisi Tespit Üyeleri, okullarda bulunan eksikleri alınan karar gereği tek tek dinleyerek önümüzdeki ayda yapılacak olan Çocuk Meclisi Toplantısı’nda gündem taslağı olarak meclise sunacak.

Ömer KOÇ/DHA

 


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