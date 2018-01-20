Kahramanmaraş'ta Çocuk Meclisi iş başında

TEK TEK DİNLEYECEKLER

Senim Tanay

11 Ocak’ta yapılan toplantıda aldığı karar nedeniyle Narlı 26 Ocak, Narlı Çimko, Pazarcık Yatılı Bölge, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, İstiklal, Yavuz Selim ve İmam Hatip Ortaokullarına giden idare ve öğrencilerini ziyaret eden Çocuk Meclisi Tespit Üyeleri, okullardaki eksiklikleri not aldı.Ortaokullarda bulunan sınıfları gezerek öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dinleyen Çocuk Meclisi Tespit Üyeleri, okullarda bulunan eksikleri alınan karar gereği tek tek dinleyerek önümüzdeki ayda yapılacak olan Çocuk Meclisi Toplantısı’nda gündem taslağı olarak meclise sunacak.