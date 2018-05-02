Kahramanmaraş'ta hırsızlık şebekesine operasyon: 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta, park halindeki araçların kapısını anahtar uydurarak açan veya camlarını kırıp hırsızlık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık şebekesine operasyon: 4 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yıl içerisinde araçlardan yapılan hırsızlıklara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hırsızlıktan sabıkaları bulunan Burak G. (22), Serdar Ö. (25), Fatih K. (30), Emre D. (23) ile İbrahim M. (27) evlerinde gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde çok sayıda amfi, ses sistemi, hoparlör gibi çalıntı parçalar ile araç anahtarları ele geçirildi.

Emniyette 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenilen 5 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Burak G, Serdar Ö, Fatih K. ve Emre D. tutuklandı, İbrahim M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlıların farklı tarihlerde yaptıkları hırsızlıklar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

AA


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