Kahramanmaraş'ta kuruldu! NATO Hava savunma sistemleri...

Oğuz Ekici

AA muhabirinin bölgedeki güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İtalya'dan 2016 yılında deniz yoluyla İskenderun Limanı'na getirilip ardından Kahramanmaraş'a kurulan hava savunma sistemleri, sınır güvenliğine yönelik tedbirler kapsamında devreye alındıMuhtemel Afrin operasyonunun konuşulduğu şu günlerde de gerekli bakım ve denetimleri yapılan sistemin, muhtemel bir tehdidi anında bertaraf edebilecek kapasitede olduğu kaydedildiİtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza De Cristoforis, önceki gün Kahramanmaraş'a gelerek, hava savunma sistemlerinin konuşlu bulunduğu kışlada incelemede bulunmuştu