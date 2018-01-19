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Kahramanmaraş'ta kuruldu! NATO Hava savunma sistemleri...

Kahramanmaraş'ta konuşlu NATO hava savunma sistemleri, Suriye'den gelebilecek muhtemel saldırılara karşı hazır hale getirildi

Kahramanmaraş'ta kuruldu! NATO Hava savunma sistemleri...
AA muhabirinin bölgedeki güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İtalya'dan 2016 yılında deniz yoluyla İskenderun Limanı'na getirilip ardından Kahramanmaraş'a kurulan hava savunma sistemleri, sınır güvenliğine yönelik tedbirler kapsamında devreye alındı

 Muhtemel Afrin operasyonunun konuşulduğu şu günlerde de gerekli bakım ve denetimleri yapılan sistemin, muhtemel bir tehdidi anında bertaraf edebilecek kapasitede olduğu kaydedildi

 İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza De Cristoforis, önceki gün Kahramanmaraş'a gelerek, hava savunma sistemlerinin konuşlu bulunduğu kışlada incelemede bulunmuştu


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