Kahramanmaraş'ta maganda kurşunu can aldı

Kahramanmaraş'ta asker uğurlamasında, magandaların silahından çıkan kurşun davulcuyu öldürdü

Kahramanmaraş'ta maganda kurşunu can aldı
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi’nde kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahından çıkan kurşun, asker uğurlama eğlencesinde davul çalan Adil Tüz’ün göğsüne isabet etti.


BİR ANDA YERE YIĞILDI


Bir anda yere yığılan Tüz, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Tüz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tüz’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 4 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.


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