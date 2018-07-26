İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda A.K., B.K. ve İ.K.’nın terör örgütü PKK üyesi olduğu, örgüte yardım ve yataklık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonunda adresleri tespit edilen şüpheliler, salı günü Çağlayancerit ilçesinin Kale Mahallesi’ndeki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından Pazarcık Adliyesi’ne sevk edilen 3 kişi, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA