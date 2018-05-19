Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta bir kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaza, Kahramanmaraş-Göksun karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Beşoluk mevkiinde sürücüsünün ismi bilinmeyen otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ikiye bölünen otomobilde bulunan 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobilde ağır yaralanan 2 kişi de ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ (İHA)