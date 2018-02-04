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Kahreden haber: 2 şehidimiz var (Zeytin Dalı Harekatı'nda 16. gün)

Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı

04 Şubat 2018, Pazar 21:44
Kahreden haber: 2 şehidimiz var (Zeytin Dalı Harekatı'nda 16. gün)
Açıklamada, şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

DHA

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