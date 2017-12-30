Kahve içenler bu bilgiyi bilmiyor (Kahvenizi nasıl demlenmeli?)

Gizem Burcu

ABD’deki Tomas Jefferson Üniversitesi’nden kimyagerler,nin soğuk suyla demlenmesinin içerisindeki kafein yoğunluğunu arttırdığını saptadı.Yıllıknin 1.4 milyar kiloya ulaştığı ABD'de bilim insanları, neredeyse herkesin güne bir fincan içmeden başlamadığı bu içeceğin en doğru nasıl yapılması gerektiğini araştırdı. İncelemeler sırasında sıcak su ve hazırlanışı 10 ilâ 24 saat süren soğuk demleme 4 çeşit, orta ve çok kavrulmuş kahve kullanıldı.Sputnik’in haberine göre kahvelerdeki içerikleri karşılaştıran bilim adamları, inceleme sonucunda iri çekim çok kavrulmuş soğuk demleme1000 miligram kafein olduğunu saptadı. Öte yandan sıcak su ile hazırlanan benzer bir kahvede ise bu oran en fazla 800 miligramdaydı.