Kahve zayıflamaya yardımcı oluyor mu? İşte kahve hakkında bütün merak edilenler

"Artık kendimizi dışarılara atmanın, sevdiklerimizle mis gibi havanın tadını çıkarmanın zamanı geldi. Kışın kalın kıyafetlerin altına gizlediğiniz fazlalıklarınızın farkına vardıysanız ve artık yediklerime dikkat etmeliyim diyorsanız bu yaz içtiklerinizin de farkına varın" diyen Dr. Sadiye Kuş Kliniği Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Ertaş kahve
ile ilgili bilinmeyenleri anlattı:
ŞURUPLU, KREMALI KAHVELERE DİKKAT!
"Kahve tüketmek, yıllardan beri insan hayatında önemli yer tutmuş bir alışkanlık. Kahve; Tropik ülkelerden Afrika, Güney Afrika ve Güney Asya’da yetişen Coffea Arabica, Coffea Caneford gibi kahve ağaçlarının tohumlarından elde edilir. Toplanma işleminin devamında temizlenip zarlarından ayrılan kahve çekirdekleri kavrulduktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Son zamanlarda kahve alkoloid grubundan kafeinle ön plana çıksa da polifenollerden tanen, aromatik esanslar, inorganik elementler, kavurma işlemiyle ortaya çıkan karamelize şeker ve özel lezzetinden sorumlu kafeol kahvenin esas bileşenlerinlerini oluşturuyor.
FDA (The Food and Drug Administration), sağlıklı bireyler için günlük 400 mg kafein
alımını güvenilir doz olarak kabul ediyor.
Ön plana çıkan kafeinin vücutta etkileri büyük;
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Metabolizmayı uyararak
yağ yakımını destekliyor. Yapılan araştırmalara göre; 8 mg/kg kafeinin alımı metabolizma hızında yüzde 16’ya kadar artış sağlıyor. Kafein sadece kahveyle değil çay, çikolata gibi gıdalardan da alındığını ve güvenilir dozu göz ardı etmemekte fayda var.
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Sinir sistemi uyarılarını artırarak
beyin fonksiyonlarını harekete geçiriyor, uyanıklık sağlıyor, dikkat toparlamaya yardımcı ve hafızayı güçlendirmede rol oynuyor.
- Doğru tüketilmesi halinde sağlıklı bireylerde Tip 2 Diyabet, kalp, Alzheimer gibi rahatsızlıklardan koruyucu özelliği var.
PEKİ KAHVE ZAYIFLAMAYA YARDIMCI MI?
Güzel vakit geçirirken bize eşlik eden ve nasıl bittiğini anlamadığımız o kahvelerin içeriğinin farkına varmak ve aldığımız kalorilerin bilincinde olmak gerek. Her kahvenin vücuda enerji getirisi aynı değil. İçerisine ilave edilen şeker, krema ve şuruplar kalori boyutunu bambaşka yerlere taşıyabilir. Önemli olan doğru tercih yapmak
. Sade tüketilmek istenmediğinde sütlü kahve tercih edilebilir. Hatta ara öğün olarak sağlıklı bir alternatif olur. Elbette süt yerine süt tozu ilave edilmiyorsa!
İşte tüketimi en yaygın kahvelerin yaklaşık kalorileri ve kafein miktarları:
Kalori Kafein
Türk Kahvesi (sade)
0,5 kkal 60 mg
Filtre Kahve (355 ml)
5 kkal 240 mg
Espresso (tek)
6 kkal 75 mg
Americano (355 ml)
11 kkal 150 mg
Hazır Çözünür Kahve (11 gr, şekersiz)
50 kkal 60 mg
Cappucino (355 ml, tam yağlı sütlü)
108 kkal 75 mg
Latte (355 ml, tam yağlı sütlü)
176 kkal
75 mg
Karamel Macchiato (355 ml, tam yağlı sütlü)
201 kkal 75 mg
Mocha (355 ml, tam yağlı sütlü)
281 kkal 95 mg
(Kahvelerin kafein miktarları demlenme süresi gibi hazırlanma yöntemine göre farklılık gösteriyor. Veriler ortalama değerlerdir.)
Bütün yararlarını göz önünde bulundurarak beslenme rutinimizde kahveye yer vermek iyi fikir. Ancak kişisel farklılıkları göz önünde bulundurmak şartıyla:
- Kafein kan basıncında ve kalp ritminde yükselmelere sebep olduğundan taşikardi veya ritim bozukluğu olanlarda, tansiyon problemi yaşayan bireylerde dikkatli tüketilmeli.
- Gebelik döneminde 200 mg kafeinde sınırlı kalmak gerekiyor. Fazla kafein alımı erken ve düşük ağırlıklı doğumlara sebep olabiliyor.
- Yine kafein içeriğinden dolayı uykuya dalmakta güçlük çekenlerde tüketim miktarı ve saati oldukça önemli.
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Diüretik (idrar söktürücü)
özelliğiyle idrarla su atımını artıran kahve, vücutta su kaybına neden olabilir. Bu noktada su takviyesi önem kazanıyor.
- Fazla tüketimiyle vücuttan kalsiyum atımı nedeniyle kemik yoğunluğunun azalmasına sebep olabilir. Bu yüzden menopoz dönemindeki kadınların ve kemik erimesi riski taşıyanların ekstra dikkat etmesinde fayda var."
Senim Tanay