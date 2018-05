Kahve zayıflamaya yardımcı oluyor mu? İşte kahve hakkında bütün merak edilenler

ŞURUPLU, KREMALI KAHVELERE DİKKAT!



PEKİ KAHVE ZAYIFLAMAYA YARDIMCI MI?

İşte tüketimi en yaygın kahvelerin yaklaşık kalorileri ve kafein miktarları:

Senim Tanay

"Artık kendimizi dışarılara atmanın, sevdiklerimizle mis gibi havanın tadını çıkarmanın zamanı geldi. Kışın kalın kıyafetlerin altına gizlediğiniz fazlalıklarınızın farkına vardıysanız ve artık yediklerime dikkat etmeliyim diyorsanız bu yaz içtiklerinizin de farkına varın" diyen Dr. Sadiye Kuş Kliniğiile ilgili bilinmeyenleri anlattı:"Kahve tüketmek, yıllardan beri insan hayatında önemli yer tutmuş bir alışkanlık. Kahve; Tropik ülkelerden Afrika, Güney Afrika ve Güney Asya’da yetişen Coffea Arabica, Coffea Caneford gibi kahve ağaçlarının tohumlarından elde edilir. Toplanma işleminin devamında temizlenip zarlarından ayrılan kahve çekirdekleri kavrulduktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Son zamanlarda kahve alkoloid grubundan kafeinle ön plana çıksa da polifenollerden tanen, aromatik esanslar, inorganik elementler, kavurma işlemiyle ortaya çıkan karamelize şeker ve özel lezzetinden sorumlu kafeol kahvenin esas bileşenlerinlerini oluşturuyor.FDA (The Food and Drug Administration), sağlıklı bireyler içinalımını güvenilir doz olarak kabul ediyor.Ön plana çıkan kafeinin vücutta etkileri büyük;Metabolizmayı uyararakyağ yakımını destekliyor. Yapılan araştırmalara göre; 8 mg/kg kafeinin alımı metabolizma hızında yüzde 16’ya kadar artış sağlıyor. Kafein sadece kahveyle değil çay, çikolata gibi gıdalardan da alındığını ve güvenilir dozu göz ardı etmemekte fayda var.Sinir sistemi uyarılarını artırarakbeyin fonksiyonlarını harekete geçiriyor, uyanıklık sağlıyor, dikkat toparlamaya yardımcı ve hafızayı güçlendirmede rol oynuyor.- Doğru tüketilmesi halinde sağlıklı bireylerde Tip 2 Diyabet, kalp, Alzheimer gibi rahatsızlıklardan koruyucu özelliği var.Güzel vakit geçirirken bize eşlik eden ve nasıl bittiğini anlamadığımız o kahvelerin içeriğinin farkına varmak ve aldığımız kalorilerin bilincinde olmak gerek. Her kahvenin vücuda enerji getirisi aynı değil. İçerisine ilave edilen şeker, krema ve şuruplar kalori boyutunu bambaşka yerlere taşıyabilir.. Sade tüketilmek istenmediğinde sütlü kahve tercih edilebilir. Hatta ara öğün olarak sağlıklı bir alternatif olur. Elbette süt yerine süt tozu ilave edilmiyorsa!0,5 kkal 60 mg5 kkal 240 mg6 kkal 75 mg11 kkal 150 mg50 kkal 60 mg108 kkal 75 mg176 kkal75 mg201 kkal 75 mg281 kkal 95 mg(Kahvelerin kafein miktarları demlenme süresi gibi hazırlanma yöntemine göre farklılık gösteriyor. Veriler ortalama değerlerdir.)- Kafein kan basıncında ve kalp ritminde yükselmelere sebep olduğundan taşikardi veya ritim bozukluğu olanlarda, tansiyon problemi yaşayan bireylerde dikkatli tüketilmeli.- Gebelik döneminde 200 mg kafeinde sınırlı kalmak gerekiyor. Fazla kafein alımı erken ve düşük ağırlıklı doğumlara sebep olabiliyor.- Yine kafein içeriğinden dolayı uykuya dalmakta güçlük çekenlerde tüketim miktarı ve saati oldukça önemli.Diüretik (idrar söktürücü)özelliğiyle idrarla su atımını artıran kahve, vücutta su kaybına neden olabilir. Bu noktada su takviyesi önem kazanıyor.- Fazla tüketimiyle vücuttan kalsiyum atımı nedeniyle kemik yoğunluğunun azalmasına sebep olabilir. Bu yüzden menopoz dönemindeki kadınların ve kemik erimesi riski taşıyanların ekstra dikkat etmesinde fayda var."