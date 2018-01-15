Kahvesine ilaç atıp bayılttığı öz kızlarını zorla evlendirmek için Türkiye’ye kaçırdılar



KAHVESİNE BAYILTICI MADDE ATTILAR



SAVCIDAN TECİLLİ HAPİS ÖNERİSİ

Can Hakman

Eyalet Mahkemesi’nde bugün başlayan davada kızın 52 yaşlarındaki annesiyle babası Hatice ve Nusret G. ile birlikte 45 yaşındaki amcası Yadin G. sanık olarak yargılanıyor. Anne, baba ve amca, Deriah’ı kaçırıp, alıkoymakla suçlanıyor.İddianameye göre olay şöyle yaşandı:’nın Hessen Eyaleti’nde yaşayan Bingöllü aile, kızlarının ve erkek arkadaşının modern yaşam tarzını reddetti. Yedi yıl önce, o zaman 22 yaşında olan Deriah evden kaçıp,’ta kadın sığınma yurduna yerleşti ve bir iş buldu. Ancak aile Deriah’ın izini sürüp, kaldığı sığınma yurdunu buldu.’ta Deriah ile buluşan amca Yadin G., yeğeninin kahvesine ilaç atıp bayılttı. Deriah gözlerini açtığında otomobilde Bulgaristan sınırındaydı. Aile kızı Bingöl’de büyük annesinin yanına götürüp pasaportu, kimliği ve parasını alıp, eve hapsetti. Ailesi, Deriah’ı köyde Murat adlı bir gençle zorla evlendirmek istedi.Deriah iki yıl sonra 2013’te köyden kaçıp, İzmir’e ve oradan da’nınkentine gelerek, anne babasıyla amcası hakkında suç duyurusunda bulundu.Haklarında dava açılan ailenin yargılanmasına bugün’ta Eyalet Mahkemesi’nde başlandı. Savcılık, baba Nusret G. ile amca Yadin G.’ye suçlarını itiraf etmeleri halinde 2 yıl, anne Hatice G.’ye ise 18 ay tecilli hapis cezası önerdi.Ailesinden korktuğu için bir Avrupa ülkesinde gizlenen Deriah, sonraki duruşmalara gelip tanık olarak ifade verecek.