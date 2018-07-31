Kainat Güzellik Yarışması bu yıl Tayland’da

Başkent Bangkok’da basın toplantısı düzenleyen Kainat Güzellik Yarışması Organizasyonu Başkanı Paula Shugart, bu yıl yarışmanın Tayland’da gerçekleşeceğini bildirdi. Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, güzellik yarışmasının ülkesinde düzenlenecek olmasından memnuniyet duyduğunu ve organizasyonu desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Yarışmanın 16 Aralık’ta yapılacağı kaydedildi. Tayland daha önce 1992 ve 2005 yılında organizasyona ev sahipliği yapmış, 1965 ve 1988’de düzenlenen yarışmalarda da kainat güzeli çıkarmıştı. AA