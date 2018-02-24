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Kalacak yeri olmadığı için evine aldı, başına bela oldu

İstanbul'da yaşayan Burcu Varol'un "Kalacak yeri yok" diye evine aldığı A.I. hırsızlık yapınca kapı dışarı edildi. Birkaç gün sonra Burcu Varol'un evini basan A.I. ve yanındaki kişiyi mahalleli önce dövdü, sonra da polise teslim etti

24 Şubat 2018, Cumartesi 13:43
Kalacak yeri olmadığı için evine aldı, başına bela oldu
İstanbul'da oturan Burcu Varol, A.I.'yı kalacak yeri olmadığı için evine aldı. Yaklaşık bir ay evinin kapılarını A.I.'ya açan Burcu Varol, eşyalarının kaybolduğunu fark edince A.I.'yı evden çıkardı.  

A.I. birkaç gün sonra yanında getirdiği bir kişi ile Burcu Varol'un kapısına dayandı. Kapıyı tekmeleyip zorlayan A.I. daireye girmeye çalıştı. 

'İMDAT' ÇIĞLIĞINA MAHALLELİ KOŞTU

Mahalleli cama çıkan Burcu Varol'un "İmdat" çığlıklarına koştu. Bu sırada evin camını da kıran A.I. ve yanındaki kişi mahalleli tarafından sokakta dövüldü. İhbar üzerine polis A.I. ile yanındaki kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü.

'KAPIYI TEKMELEYİP EVİME GİRMEYE ÇALIŞTI'



Burcu Varol, "Ruh hastası, manyak bir arkadaş geldi benim evime girmeye çalıştı. Kapımı tekmeleyip durdu. Mahalleliye seslendim, gelip buradan aldılar. Daha önce kalacak yeri yok diye ben ona kapımı açmıştım ama hırsızlık yapınca evden çıkardım ve bir daha eve almadım" diye konuştu.


 


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