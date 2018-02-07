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Kalamış Koyu'nda aşk tılsımı

Anadolu Yakası’nın en prestijli oteli Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde romantizmin büyüsünü yaşamak isteyenlere aşk tılsımlı bir deneyim yaşatacak. Otelin terasında bulunan Ouzo Roof Restaurant, geceye özel hazırladığı aşk menüsü ve canlı müzik programıyla aşıkları Kalamış Koyu’nda bekliyor

Kalamış Koyu'nda aşk tılsımı
Kalamış Koyu’nun ışıltılı marina manzarasına sahip olan Ouzo Roof Restaurant, çiftlere loş ışıklar altında 14 Şubat özel konseptli bir gece sunuyor. Grek müziğinin sevilen ismi YORGO ile Sevgililer Günü’ne özel repertuarıyla Hazal’ın sahne alacağı gecede havada romantizm rüzgarları esecek.
 
AŞK’IN MENÜSÜ WYNDHAM KALAMIŞ’TA

Wyndham Grand Kalamış’ın ödüllü şefi Mehmet Yalçınkaya, Sevgililer Günü’nde misafirlerine özel hazırladığı aşk menüsü ile damaklarda unutulmayacak bir tat bırakmaya hazırlanıyor. Başlangıçta misafirlerini çilek çikolata sunumu ile karşılayan OUZO Roof Restaurant, somon gravlax, taze mandalina üzerinde mandalina sorbe, ardıç yağı ile tatlandırılmış dana fileto ve altın tozu ile yapılmış mürekkepli sifon kek gibi favori lezzetlerle fark yaratacak.
 
ROMANTİZMİN DORUĞUNA ULAŞIN

Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin buluşma adresi OUZO Roof Restaurant’ta özel performanslar ile geceye özel hazırlanan aşk menüsünün çift kişilik fiyatı 680 TL. Keyfine doyulmaz panoramik deniz manzarasına karşı huzurlu bir uykunun tadını çıkartmak isteyen misafirler Sevgililer Günü’ne özel konaklama paketlerinden de yararlanabilecek. Çift kişilik konaklama ve Ouzo Roof Restaurant’ta Sevgililer Günü özel gala yemeği paketinin gecelik fiyatı 1200 TL’den başlıyor.
 
ROMANTİK BİR KAÇIŞ ROTASI

Sevgililer Günü’nü adeta şehirden uzaklaşmadan tatile dönüştürmek isteyen romantik çiftlerin tercihi ise Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in diğer konaklama paketi olacak. Romantik öğelerle süslenen çift kişilik konaklama paketinin gecelik fiyatı ise 550 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
 


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