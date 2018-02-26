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Kalben ve Berkant Ali İncesaraç boşandı

Temmuz 2016’da evlenen Kalben ve Berkant Ali İncesaraç boşandı

26 Şubat 2018, Pazartesi 08:33
Kalben ve Berkant Ali İncesaraç boşandı
Şarkıcı Kalben ve Berkant Ali İncesaraç boşandı. Çift, Temmuz 2016’da gerçekleşen düğün töreniyle, dünyaevine girmişti.

Son dönemin sevilen şarkıcılarından Kalben, bir buçuk yıl evli kaldığı Berkant Ali İnesaraç için daha önce şöyle demişti:


'BEN YANLIŞLIKLA İÇKİ İÇTİM, O YANLIŞLIKLA ÇAY İÇTİ'


“Tanıştık ve ilk ayın sonunda birlikte çalışıyorduk. Âşık olduk. Ben yanlışlıkla içki içtim, o yanlışlıkla çay içti. Çok garip bir buluşmaydı ve sonra hiç ayrılmadık. Birbirimizi ve müziğimizi seviyoruz.”



Öte yandan, Kalben ile Berkant Ali İncesaraç’ın şiddetli geçimsizlik gerçekçesiyle ayrıldığı öğrenildi.

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