Şarkıcı Kalben
ve Berkant Ali İncesaraç
boşandı. Çift, Temmuz 2016’da gerçekleşen düğün töreniyle, dünyaevine girmişti.
Son dönemin sevilen şarkıcılarından Kalben
, bir buçuk yıl evli kaldığı Berkant Ali İnesaraç
için daha önce şöyle demişti:
'BEN YANLIŞLIKLA İÇKİ İÇTİM, O YANLIŞLIKLA ÇAY İÇTİ'
“Tanıştık ve ilk ayın sonunda birlikte çalışıyorduk. Âşık olduk. Ben yanlışlıkla içki içtim, o yanlışlıkla çay içti. Çok garip bir buluşmaydı ve sonra hiç ayrılmadık. Birbirimizi ve müziğimizi seviyoruz.”
Öte yandan, Kalben ile Berkant Ali İncesaraç’ın
şiddetli geçimsizlik gerçekçesiyle ayrıldığı öğrenildi.
Kalben: Benim ruj sürmeme gerek yok
Elif Bayram