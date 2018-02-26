Kalben ve Berkant Ali İncesaraç boşandı



'BEN YANLIŞLIKLA İÇKİ İÇTİM, O YANLIŞLIKLA ÇAY İÇTİ'

Kalben: Benim ruj sürmeme gerek yok

Elif Bayram

Şarkıcıveboşandı. Çift, Temmuz 2016’da gerçekleşen düğün töreniyle, dünyaevine girmişti.Son dönemin sevilen şarkıcılarından, bir buçuk yıl evli kaldığıiçin daha önce şöyle demişti:“Tanıştık ve ilk ayın sonunda birlikte çalışıyorduk. Âşık olduk. Ben yanlışlıkla içki içtim, o yanlışlıkla çay içti. Çok garip bir buluşmaydı ve sonra hiç ayrılmadık. Birbirimizi ve müziğimizi seviyoruz.”Öte yandan,şiddetli geçimsizlik gerçekçesiyle ayrıldığı öğrenildi.