Şarkıcı Kalben İncesaraç’a sözleşmeyi haksız yere feshettiği iddiasıyla eski menajerlik şirketi 200 bin liralık tazminat davası açmıştı. Davalı Kalben İncesaraç ise bazı konser ücretlerinin kendisine ödenmediğini öne sürerek davanın reddini istemişti.

Kalben İncesaraç’ın avukatı cevap dilekçesinde, ''Sektörde menajerlik payı, ortalama yüzde 15-20 iken bu payın sözleşmede yüzde 50 gibi aşırı fahiş olması, albüm masraflarının büyük bir kısmının müvekkilime ödettirilmesi ve sadece davacı şirketle çalışmaya mecbur bırakılması hukuka aykırıdır. Bu nedenle sözleşme feshedilmiştir'' demişti.

Davanın önceki duruşmasında tanık olarak dinlenen Kalben'in ağabeyi Murat Sağdıç ise ''Kalben herkesten çok fazla çalışıp ancak herkesten az kazandı. Mutsuzdu, hatta müziği bırakma noktasına geldi'' demişti.

HEYET OLUŞTURMA KARARI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davalı Kalben İncesaraç katılmazken tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada davacı menajerlik şirketinin tanığı Hamit Ergün Nasuhoğlu dinlendi. Önceden şarkıcı Kalben ile Mabel Matiz’in prodüksiyon amiri olarak görev aldığını belirten Hamit Ergün Nasuhoğlu, ''Davacı Zoom Kurumsal şirketinin sahibi Engin Akıncı internetten keşfettiği Kalben Hanım'ın şarkılarını bize 2016 yılında dinletti. Çok beğendik, çalışmalar başlattık. Kalben Hanım'ın ilk albümünün yapımcılığını ve menajerliğini üstlendik. Bir sene boyunca Kalben Hanım yeni çıkan bir sanatçının gösteremeyeceği büyüklükte bir ivme gösterdi. Bunda Engin Bey’in maddi ve manevi katkısı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. 2017 yılında kendi kariyer planı için buradan ayrıldım. Benden sonra da bu anlaşmazlık meydana geldi'' dedi.

Mahkeme taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü için bir heyet oluşturulup taraflara tebliğine karar vererek duruşmayı erteledi.