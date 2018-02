Kalbimdeki Deniz 57. Bölüm yayınlandı! Son bölüm izle!

KALBİMDEKİ DENİZ’İN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?



KALBİMDEKİ DENİZ YENİ BÖLÜMÜNDE İZLEYEMEYENLER İÇİN NE OLDU?



KALBİMDEKİ DENİZ OYUNCULARI



KALBİMDEKİ DENİZ’İN ÇOCUK OYUNCUSU KİM?

KALBİMDEKİ DENİZ KONUSU



KALBİMDEKİ DENİZ FİNAL Mİ YAPACAK? KALBİMDEKİ DENİZ NEDEN BİTTİ? SORULARINA CEVAP

CANER KURTARAN İZAK İLE KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİNDE



KALBİMDEKİ DENİZ'İN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

’nin rating rekorları kıran dizisidün gece yayınlanan son bölümüile tüm’yi ekran karşısına kilitledi. İzleyenler şimdiden’inünü yanimerak etmeye başladı. Vatandaşlar’nin fenomen dizisi’innı dört gözle bekliyor.’in son bölümünde Mirat bir türlü bulunamıyordu. Turgut’u boşamaya karar veren Fikriye’nin ki Figen ve Turgut onu bu kararından vazgeçirmeye çok çalışmıştı - önderliğini yaptığı mahalleli de Deniz’e destek oluyordu.İzak Ece ve Yusuf’a sürpriz yaşatarak karşılarına çıkmış ve onlara zarar vermişti. Bunun üzerine ikili Raşel’le yüzleşmek istemişlerdi. Raşel zor zamanlar geçiriyordu.Hülya ise her şey yolundayken tüm yaptıklarını bilen biri tarafından faka bastırılmıştı.Ece evi terk eder. Yusuf arkasından koşturur ama onu durduramaz. Yoldan geçen bir taksiye biner. Taksici Ece’ye nereye gitmek istediğini sorar. Ece ‘Bilmiyorum’ diyince taksici Ece’yi kaçırmaya karar verir. Ece kendine gelince taksiden inmek ister ama taksici buna izin vermez. Taksinin içinde kavga etmeye başlarlar. Kavga yüzünden bir arabaya çarparlar. Kaza olunca Ece burnu kanayarak taksiden kaçmayı başarır. Taksici de kaçar diğer çarptığı arabayı yol üstünde bırakıp. Bu sefer Ece’nin peşine kaza yaptıkları adam takılır. Ece’ye onu evine bırakmak istediğini söyler. Ece bu sefer de bu adamın arabasına biner. Adamla kahve içmeye giderler. Kahvecide adama daha sert bir şeyler içmek istediğini söyler. Beş tane shot içtikten sonra barda rezillik çıkarır. Barın müdürünün kafasında durduk yere şişe kırar. Karakolluk olurlar. Karakolda da sokakta kendisine yardımcı olmaya çalışan adamla kavga eder. Tutuklanıp nezarethaneyi boylar. Sabah olunca restoranın müdürüyle yüzleşir. Ondan özür dilerse şikayetçi olunmayacağı söylenir. Restoranın müdüründen özür diler. Reşit olduğu için polis müdürü ailesini aramadığını söyler. Ama aileden birini çağırması gerekmektedir. Ece babası Alihan’ı arar. Alihan Ece’yi karakoldan çıkarır. Beraber Ece’nin isteği üzerine üst baş alışverişine çıkarlar. Sonra eve gelirler.Ece’nin evden kaçması Deniz’i perişan eder. Durumu anne ve babasıyla paylaşır. Oğlu Ozan’ın yarın okula başlayacağını anne babasının söylemesiyle hatırlar. Sabah olunca Deniz’in Ece ile ilgili endişeleri artmıştır. Ozan okula gitmek istemez önce ama annesiyle konuşunca ikna olur. Deniz Alihan’ı aramaya karar verir merakı iyice artınca. Fakat Alihan Ece’nin nerede olduğunu Deniz’e söylemez. Çünkü Ece söylerse evi terk etmekle tehdit eder babası Alihan’ı.Fikriye Turgut’u sevdiğini belirtir. Kızı Figen’den babası Turgut’a ilgi göstermesini ister. Fikriye komşularıyla evde oturur ertesi gün. Komşuları Fikriye’yi sinirlendirir kızı konusunda. Komşuları kızının dillere düştüğünü belirtmişlerdir.Yusuf (Yosef) babası Mirat’a yalnız kalmak istediğini söyler. Ertesi gün okula gider Ece’yi soruşturur ama gelmediğini öğrenir. Figen Yusuf’u sıkıştırır ne olduğuyla ilgili ama yanıt alamaz.Mirat Nejat’tan telefonda İzhak’ın hala yakalanamadığını öğrenir. Nejat ile Hülya İshak hakkında konuşurlar. Hülya İzak’ın akibeti ile ilgili endişelerini çaktırmadan Nejat’a sorar. Bunları konuşurlarken oğlu Özcan arar Nejat’ı. Hülya kendi kendine İzak’tan kurtulmak gerektiğini tekrarlar ve Deniz’i arar. Deniz’e İzak’a dikkat etmesi gerektiğini söyler ve Ece’nin evden kaçtığını öğrenir. Nejat Hülya’ya oğlu Özcan’ın evleneceğini haber verir ve atar topar Almanya’ya gitmesi gerektiğini açıklar. Çok sevinçlidir dede olacağını söyler Hülya’ya. Hülya da çok sevindiğini zaten Nejat da dede tipi olduğunu belirtir. Hülya ertesi gün Şebnem ile buluşur. Şebnem Hülya’dan Alihan’ı aramasını ister. Hülya at çiftliğini satın aldığını söyler Alihan’a. Gel beraber çalışalım der Alihan’a. Alihan’da bu konuyu düşüneceğini belirtir.Kalbimdeki Deniz dizisinin oyuncuları Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devin Özgür Çınar, Hakan Eratik ve Hakan Vanlı.Özge Özberk Deniz Öztuna’yı, Kutsi Mirat Yavuz’u, Yeşim Ceren Bozoğlu Fikriye Yılmaz’ı, Hakan Eratik Alihan Öztuna’yı canlandırıyor. Dizideki Yosef (Yusuf) karakterini ise Temmuz Uğur Yıldız canlandırıyor.Kalbimdeki Deniz dizisinin çocuk oyuncusu ise Çağlayan Doruk Ozanoğlu. Çağlayan Doruk Ozanoğlu dizide Ozan Öztuna’yı canlandırıyor.Deniz bir kadının sahip olabileceği her şeye sahiptir. Fakat bir gün kocası birden ortadan kaybolunca hayatı kararır. İki çocuğu ve iyice yaşlanmış babasıyla ortada kalakalmıştır. Bu esnada karşısına Mirat çıkar. Deniz Mirat’a aşık olur. Olaylar gelişir…Geçtiğimiz günlerde yapımcılığını Pastel Film’in yaptığı yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu ve senaryosunu Serdar Soydan Berat Deniz Demirbilek ve Kerem Bozok’un yazdığı Kalbimdeki Deniz dizisinin final yapacağı iddia edilmişti.Fakat dizinin yapımcılarından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.2 sezondur Mustafa Tarhan karakterine hayat verensenaryo gereği 55. Bölümde ölerek diziye veda etmişti.Oyuncu Caner Kurtaran geçtiğimiz ay İzak karakteriyle Kalbimdeki Deniz’e dahil olmuştu.Yaprak Dökümü’ndeki Şevket karakteriyle hafızalara kazınan Caner Kurtaran 2010 yılında kokainden gözaltına alınmış daha sonra tedavi olmuş ve Aşk ve Ceza ile setlere yıllar önce yıldırım gibi dönmüştü.2016 yılında da Caner Kurtaran makyöz Ayşegül Kartal ile Datça’da evlenmişti.Kalbimdeki Deniz dizisi yeni bölümü olan 58. Bölüm ile 26 ŞubatPazartesi günü saat 20.00’de FOX TV’de olacak.