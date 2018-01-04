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Kaldırım işgali yapan 620 araca ceza

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2017 yılında yaptığı çalışmalarla ilgili verileri paylaştı

Kaldırım işgali yapan 620 araca ceza
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmaları değerlendiren Zabıta Müdürlüğü, 620’si kaldırıma park olmak üzere toplam bin 136 idari yaptırım karar tutanağı düzenlediğini belirtirken, bu tutanaklardan toplam 125 bin TL para cezası kesildiğini açıkladı.
 

KAMYONLARA 106 BİN TL CEZA

 
Belediye Emir ve Yasaklarından 470 tutanağın hazırlandığı belirtilen açıklamada, şehir içine park eden kamyonlara 106 bin TL ceza kesildiği, yaklaşık 400 araca ait bilginin ise Emniyet Müdürlüğü ve Nüfus Müdürlüğü’nden henüz gelmediği için cezai işlem uygulanamadığı kaydedildi.
 

196 RUHSATSIZ İŞ YERİ TESPİT EDİLDİ

  
Yapılan açıklamada yıl boyunca toplam 231 bin TL idari para cezasının kesildiğinin altı çizilirken, ruhsat denetimlerine de aralıksız devam eden ekipler, bin 870 işyerine ruhsat denetimi yaparken tespit edilen 196 ruhsatsız iş yerinin 157’sinin ruhsat aldığı, 39 iş yerini ruhsat almadığı için kapatıldığı ve 9 iş yerinin de mühürlendiğini ifade ettiler.
 

İNŞAATLARIN KALDIRIM İŞGALİNE 250 BİN TL CEZA

 
İnşaatlara yönelik denetimlerini de 2017 yılında arttıran Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tespit ettiği 90 kaçak yapıyı İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, 76 hasarlı yapıyı Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirirken ilçe genelinde inşaatların kaldırımlarda yaptığı işgal nedeniyle 250 bin TL ceza kesildiğini duyurdu.
 

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