Kaldırımda yürürken faciadan döndü! Tuttuğu direk elinde kaldı
Kırıkkale'de kaldırımda yürürken aydınlatma direğinin etrafında dönmek isteyen bir genç faciadan döndü. Aydınlatma direği adeta elinde kaldı!
Kırıkkale Atatürk Bulvarı'nda, kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen bir genç aydınlatma direğine tutunarak etrafında dönmek istedi.
O sırada yerinden sökülen direk gencin elinde kaldı.
DİREKLE YERE DÜŞTÜ
Daha sonra direkle birlikte yere düştü.
Çevreden geçenler durumu şaşkınlıkla izledi.
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü binlerce kişi izledi.