  • Haberler
  • Gündem
  • Kaldırımda yürürken faciadan döndü! Tuttuğu direk elinde kaldı

Kaldırımda yürürken faciadan döndü! Tuttuğu direk elinde kaldı

Kırıkkale'de kaldırımda yürürken aydınlatma direğinin etrafında dönmek isteyen bir genç faciadan döndü. Aydınlatma direği adeta elinde kaldı!

06 Ağustos 2018, Pazartesi 18:35 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018, Pazartesi 18:38
A A

Kırıkkale Atatürk Bulvarı'nda, kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen bir genç aydınlatma direğine tutunarak etrafında dönmek istedi. 

O sırada yerinden sökülen direk gencin elinde kaldı.

DİREKLE YERE DÜŞTÜ

Daha sonra direkle birlikte yere düştü. 

Çevreden geçenler durumu şaşkınlıkla izledi.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü binlerce kişi izledi. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER