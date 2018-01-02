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Kalede selfie çeken adam böyle düştü

Şanlıurfa’da tarihi kalede doğum günü selfiesi (özçekim) çekmek isteyen şahsın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

02 Ocak 2018, Salı 23:08
Kalede selfie çeken adam böyle düştü
Doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa kalesine çıkıp selfie çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ’ın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 2018 yılının ilk gününde yaşandı. Şanlıurfa’daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 38 yaşındaki Halil Dağ, doğum gününde il dışından gelen misafirleriyle birlikte tarihi kaleye çıktı.

20 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ


Arkadaşlarıyla birlikte kaleyi gezen Halil Dağ, iddiaya göre doğum günü selfiesi çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıktı. Arkasına Balıklıgöl’ün manzarasını almaya çalışan Dağ, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten yere çakıldı. Ağır yaralanan 8 çocuk babası adam, olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(Şinasi İnan/İHA)

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