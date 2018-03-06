Kalede selfie çekerken düşerek ölen adamın kızı da aynı yerden düştü



BABASININ DÜŞÜP ÖLDÜĞÜ YERDEN DÜŞTÜ

Can Hakman

Doğum günü olan 1 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte tarihiHalil Dağ, fotoğraf çektirmek isterken ayağının kayması sonucu düşerek. Halil Dağ’ın 16 yaşındaki kızı S.D. de. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanarak aşağı düşen S.D., Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerince olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan S.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Öte yandan, fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ’ın düşme anına ait cep telefonu ile güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayanın üzerinden yere atlamak isteyen Dağ'ın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştüğü görülüyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İHA