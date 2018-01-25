Kalifornia sahili açıklarında deprem

ABD'de, Kalifornia eyaletinin kuzey sahili açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Kalifornia sahili açıklarında deprem
ABD'nin Pasifik kıyıları açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kalifornia eyaletinin kuzey sahili açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Pasifik Okyanusu'nda, 4,9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Kalifornia eyaletine bağlı Ferndale bölgesinin yaklaşık 181 kilometre batı açıkları olduğu kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI


Yerel saatle 08.39'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

100'den fazla kişinin, USGS internet sitesine depremi hissettiğini bildirdiği aktarıldı.


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