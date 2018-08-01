Ferguson Fire bölgesindeki Yosemite Vadisi Milli Parkına Pazar gününe kadar girişler yasaklandı.

Uydu fotoğrafları Kaliforniya yangınında çıkan dumanın Utah’a kadar uzandığını gösterdi.

San Fransisco’nun 290 km kuzeyinde bulunan Covlo yakınlardaki çiftliklerde 60 evin boşaltıldığı kaydedildi. İtfaiye yetkilileri ikiz yangının 64 km güneyde Mendocino ve Lake beldelerine doğru ilerlemeye devam ettiği en az 7 evin yandığı, bin 200 evin de yangın tehdidi yüzünden boşaltıldığını söyledi.

Güneyde Sutter beldesinde dün gece çıkan yangın 2,4 kilometrekare makilik alanı yaktı.

Kalforniya’da iki gündür ara vermeden yangın söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiyecilere 10 eyaletten yardım geldi. Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi ABD’nin 10 eyaletinden gelen itfaiyecinin yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü, bu hafta 6 eyaletten daha ekiplerin geleceğini söyledi. Sekizyüzden fazla evin yandığı Kuzey Kaliforniya’da 50 bin kişinin tahliyesinin söz konusu olduğu kaydedildi. Bölgeye 23 km mesafede başka iki yangının 10 bin evi tehdit ettiği kaydedildi.

İHA