ABD’nin Kaliforniya eyaletinde başlayan orman yangınını tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamıyor. Orman yangınını söndürme çalışmalarında 1 buldozer operatörünün hayatını kaybettiği, 3 itfaiyecinin yaralandığı aktarıldı. İtfaiye yetkilileri, Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde kontrol altına alınmayan yangınlarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Bernardino Milli Ormanı'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına ülke genelinden sevk edilen itfaiye ekipleri de katılıyor. Yetkililer, yangının giderek büyüdüğünü, henüz kontrol altına alınamadığını aktarırken yangın söndürme çalışmalarına 500’den fazla kişinin katıldığı ve bölgede yaşayan 15 bin kişinin tahliye edilmeye çalışıldığı ifade edildi. Rüzgarın etkisi ile giderek büyüyen yangının kundaklama olabileceği şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İHA