Kalıtsal hastalığı olan çiftlerin tüp bebek masrafını devlet karşılayacak



81 İLDE TARAMA TESTLERİ YAPILACAK

TALASEMİ MERKEZLERİ KURULACAK

Senim Tanay

Sağlık Bakanlığı, kalıtsal kan hastalıkları ile mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı, kalıtsal kan hastalıkları içerisinde talaseminin en sık görülen rahatsızlıklardan birisi olduğunu belirterek, "Türkiye’de bir milyon 600 bin taşıyıcı ve yaklaşık 6 bin talasemi hastasının olduğu biliniyor" dedi. Talasemide kan hücreleri yapısındaki bozukluğa bağlı olarak kan hücrelerinin yeterince üretilemediğini ve bozuk yapılı kan hücrelerinin yıkıldığını anlatan Elif Güler Kazancı, buna bağlı olarak hastalara 3 haftada bir kan nakli yapıldığını söyledi.Elif Güler Kazancı, talasemi rahatsızlığının tamamen genetik olduğunu, hastalığın tarama testleriyle önlenebilir olması gerektiğine dikkati çekti. Özellikle evlilik öncesi çiftlere talasemi testi yapılmasıyla bireylerin taşıyıcı olduklarını öğrenebileceklerini dile getiren Elif Güler Kazancı,ifadelerini kullandı.Bakanlık olarak tarama programlarına çok önem verdiklerinin altını çizen Elif Güler Kazancı, "Bu yıl itibarıyla tüm illerde, evlilik öncesi talasemi tarama testlerini yaygınlaştıracağız. İnsanların talasemiye farkındalığını artırarak sağlıklı çocukların dünyaya gelmesini sağlayacak koşulların oluşmasını sağlamaya yönelik adımlar atıyoruz. Tarama testleri şu anda 41 ilde yapılıyor ve 81 ile yaygınlaştırılmasını sağlayacağız" dedi.Elif Güler Kazancı, kan hastalığı bulunan iki taşıyıcı çiftin evlenmeleri durumunda sağlıklı çocuklarının olması açısından tüp bebek desteğinin sağlanacağına vurgu yaparak şöyle konuştu:Sağlık Bakanlığı olarak bu talasemi hastalarının çocukluktan itibaren takip edilebilmeleri için talasemi merkezleri oluşturmayı da hedeflediklerini aktaran Elif Güler Kazancı sözlerini şöyle tamamladı:"Çocukluk döneminde bir tedavi başladığında başka bir yere gidince kopukluk olabiliyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak, talasemi merkezlerinde hem çocukluk hem de erişkin hemotoloji aynı zamanda bu alandauzmanlaşmış hemşiresi, psikolojik desteği ile birlikte bir bütüncül tedavi modelini oluşturmak istiyoruz. Ruhsal ve bedensel kapsamlı bir tedavi oluşturmak istiyoruz. Şehir hastanelerinde de bununla ilgili merkezlerin yaygınlaştırılıpilik nakli merkezini de içerecek şekilde hastanın doğduğundan itibaren aynı merkezde bütün tedavi süreçlerinin organizasyonunu sağlayacak bir merkez kurulacak. Hastanelerin içinde üçüncü basamak eğitim araştırma hastanelerinde talasemi merkezlerinin kurulmasını hedefliyoruz."