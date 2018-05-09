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Kalıtsal hastalığı olan çiftlerin tüp bebek masrafını devlet karşılayacak

Sağlık Bakanlığı'nca talasemi, hemofili ve SMA (Spinal Müsküler Atrofi) gibi kalıtsal hastalığı bulunan veya bu hastalıkları taşıyan çiftlerin, sağlıklı bebek sahibi olabilmeleri tüp bebek desteğiyle sağlanacak. Torba yasada yer alan düzenlemeye göre bu durumdaki  çiftlerin tüp bebek tedavi masrafları devlet tarafından karşılanacak

09 Mayıs 2018, Çarşamba 11:18
Kalıtsal hastalığı olan çiftlerin tüp bebek masrafını devlet karşılayacak
Sağlık Bakanlığı, kalıtsal kan hastalıkları ile mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı, kalıtsal kan hastalıkları içerisinde talaseminin en sık görülen rahatsızlıklardan birisi olduğunu belirterek, "Türkiye’de bir milyon 600 bin taşıyıcı ve yaklaşık 6 bin talasemi hastasının olduğu biliniyor" dedi. Talasemide kan hücreleri yapısındaki bozukluğa bağlı olarak kan hücrelerinin yeterince üretilemediğini ve bozuk yapılı kan hücrelerinin yıkıldığını anlatan Elif Güler Kazancı, buna bağlı olarak hastalara 3 haftada bir kan nakli yapıldığını söyledi.
         
Elif Güler Kazancı, talasemi rahatsızlığının tamamen genetik olduğunu, hastalığın tarama testleriyle önlenebilir olması gerektiğine dikkati çekti. Özellikle evlilik öncesi çiftlere talasemi testi yapılmasıyla bireylerin taşıyıcı olduklarını öğrenebileceklerini dile getiren Elif Güler Kazancı, "Koruyucu önlemlerle bu hastalar tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilirler. Talasemili çocuklar ömür boyu kan nakline bağlı bir hayat yaşarken alınan bu kana bağlı olarak da vücutta iç organlarda karaciğer, pankreas, kalp ve beyinde demir birikiyor. Hastalık aynı zamanda karaciğer, kalp yetmezliği, büyüme ve gelişme  geriliğinin yanı sıra infertiliteye (kısırlık) neden oluyor" ifadelerini kullandı.


81 İLDE TARAMA TESTLERİ YAPILACAK

 
Bakanlık olarak tarama programlarına çok önem verdiklerinin altını çizen Elif Güler Kazancı, "Bu yıl itibarıyla tüm illerde, evlilik öncesi talasemi tarama testlerini yaygınlaştıracağız. İnsanların talasemiye farkındalığını artırarak sağlıklı çocukların dünyaya gelmesini sağlayacak koşulların oluşmasını sağlamaya yönelik adımlar atıyoruz. Tarama testleri şu anda 41 ilde yapılıyor ve 81 ile yaygınlaştırılmasını sağlayacağız" dedi.

Elif Güler Kazancı, kan hastalığı bulunan iki taşıyıcı çiftin evlenmeleri durumunda sağlıklı çocuklarının olması açısından tüp bebek desteğinin sağlanacağına vurgu yaparak şöyle konuştu: "Bu rahatsızlığı olan çiftlerin ilk bebekleri tüp bebek kapsamına alınmıyordu. Yeni düzenlemeyle, ilk bebekten itibaren sağlıklı embriyoların seçilerek tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilmeleri açısından devlet güvencesine alınacak. Torba tasarıya yeni eklenen düzenlemeyle, kalıtsal rahatsızlığı bulunanlarda ilk bebekten itibaren de sağlıklı çocuk sahibi olunmasına yönelik çalışmalarla ilgili son aşamaya gelindi. Torba tasarıya bununla ilgili maddemizi koyduk hem SMA hem de talasemi bu grupta yer alacak. "
       

TALASEMİ MERKEZLERİ KURULACAK


Sağlık Bakanlığı olarak bu talasemi hastalarının çocukluktan itibaren takip edilebilmeleri için talasemi merkezleri oluşturmayı da hedeflediklerini aktaran Elif Güler Kazancı sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocukluk döneminde bir tedavi başladığında başka bir yere gidince kopukluk olabiliyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak, talasemi merkezlerinde hem çocukluk hem de erişkin hemotoloji aynı zamanda bu alanda
 uzmanlaşmış hemşiresi, psikolojik desteği ile birlikte bir bütüncül tedavi modelini oluşturmak istiyoruz. Ruhsal ve bedensel kapsamlı bir tedavi oluşturmak istiyoruz. Şehir hastanelerinde de bununla ilgili merkezlerin yaygınlaştırılıp
 ilik nakli merkezini de içerecek şekilde hastanın doğduğundan itibaren aynı merkezde bütün tedavi süreçlerinin organizasyonunu sağlayacak bir merkez kurulacak. Hastanelerin içinde üçüncü basamak eğitim araştırma hastanelerinde talasemi merkezlerinin kurulmasını hedefliyoruz."

AA
 


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