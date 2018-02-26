15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Kalorifer kazanından duman sızdı, bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Manisa'ın Yunusemre ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda, kömürlü kalorifer kazanından sızan dumandan 4 öğrenci etkilendi.
 

26 Şubat 2018, Pazartesi 19:35
Kalorifer kazanından duman sızdı, bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Manisa'da bugün öğle saatlerinde, bir lisenin öğrenci yurdunda kömürle çalışan kaloriferinden, nedeni henüz bilinmeyen nedenle duman sızdı.Dumanı yurt yöneticilerinin hissetmesiyle birlikte yurtta kalan öğrenciler tahliye edildi. 4 kız öğrencinin dumandan öksürmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
 

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI


Dumandan etkilenen Sosyal Bilimler Lisesi'nde okuyan 4 öğrenci yurtta ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR VEKİLİNDEN AÇIKLAMA


Tedaviye alınan kız öğrencilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, "Öğrenci yurdumuzun kömürle çalışan kalorifer kazanında bir duman sızması olmuş. Bu duman yurttaki idare ekip tarafından hissedilerek, öğrenciler hemen dışarı çıkarılmış. 
 

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"


Öğrencilerimizden 4’ünün öksürmeye başlaması üzerine önce Acil Servis 112 ekipleri müdahale etmiş sonra bazı tetkiklerin yapılması için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılmışlar. Şu anda öğrencilerimizin sağlık durumları çok iyi. Korkulacak bir durum yok" diye konuştu.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Orgeneral Akar'dan Afrin açıklaması: Evlerine dönmeye başladılar

Orgeneral Akar'dan Afrin açıklaması: Evlerine dönmeye başladılar
Bodrum'da sağanak yağış etkili oluyor

Bodrum'da sağanak yağış etkili oluyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye'de ateşkes anlaşması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye'de ateşkes anlaşması
Son Dakika...Putin'den flaş Suriye talimatı!

Son Dakika...Putin'den flaş Suriye talimatı!
Salih Müslim hakkında yeni kırmızı bülten

Salih Müslim hakkında yeni kırmızı bülten
Aydın'da arıcılara şok! Milyonlarca işçi arı telef oldu

Aydın'da arıcılara şok! Milyonlarca işçi arı telef oldu
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Süleyman Soylu açıklaması

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Süleyman Soylu açıklaması
Malatya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

Malatya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan Süleyman Soylu açıklaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan Süleyman Soylu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıları kabul etti