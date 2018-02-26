Kalorifer kazanından duman sızdı, bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Manisa'da bugün öğle saatlerinde, bir lisenin öğrenci yurdunda kömürle çalışan kaloriferinden, nedeni henüz bilinmeyen nedenle duman sızdı.Dumanı yurt yöneticilerinin hissetmesiyle birlikte yurtta kalan öğrenciler tahliye edildi. 4 kız öğrencinin dumandan öksürmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilenen Sosyal Bilimler Lisesi'nde okuyan 4 öğrenci yurtta ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR VEKİLİNDEN AÇIKLAMA
Tedaviye alınan kız öğrencilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, "Öğrenci yurdumuzun kömürle çalışan kalorifer kazanında bir duman sızması olmuş. Bu duman yurttaki idare ekip tarafından hissedilerek, öğrenciler hemen dışarı çıkarılmış.
"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"
Öğrencilerimizden 4’ünün öksürmeye başlaması üzerine önce Acil Servis 112 ekipleri müdahale etmiş sonra bazı tetkiklerin yapılması için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılmışlar. Şu anda öğrencilerimizin sağlık durumları çok iyi. Korkulacak bir durum yok" diye konuştu.
Gizem Yetil